Geschäftsführerin Manuela Bleifuß verlässt Radio Regenbogen

Mannheim. Manuela Bleifuß (35) verlässt den Privatsender Radio Regenbogen zum 31. Mai 2022. Bleifuß ist Geschäftsführerin und Programmdirektorin der Radio Regenbogen Hörfunk in Baden GmbH & Co. KG sowie der LRM LokalRadio Mannheim GmbH. Wie Radio Regenbogen mitteilt, wird sie ihre Aufgabenbereiche an Kai Fischer übergeben. Fischer ist seit Mai 2021 Vorsitzender der Geschäftsführung von Radio Regenbogen sowie der LRM LokalRadio Mannheim GmbH und der Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG (ATSW).

Bleifuß verantwortet die Bereiche Programm, Marketing und Event für die analogen und digitalen Produkte der Marken Radio Regenbogen und Regenbogen Zwei. Beide Angebote werden im Funkhaus der Audiotainment Südwest produziert. Die Programmleitung von Radio Regenbogen und Regenbogen Zwei übernimmt ab sofort Mike Doetzkies (44), der bisher die Redaktionen der beiden Programme und das Brand Management leitet.

Ulrich Lingnau, Vorsitzender der Beiräte von Radio Regenbogen und der Audiotainment Südwest, erklärte, Bleifuß habe „die Programme Radio Regenbogen und Regenbogen Zwei erfolgreich weiterentwickelt“. Kai Fischer betonte, Bleifuß habe mit ihrer Erfahrung „wichtige Impulse“ gegeben.

Manuela Bleifuß war bereits bis 2013 als stellvertretende Programmchefin bei Radio Regenbogen. Nach weiteren Karrierestationen kehrte sie 2019 zurück.

