Gesamtbetriebsrat von Daimler Truck fordert Eigenfertigung von Batterien und Zellen

Stuttgart/Mannheim. Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck muss nach den Worten des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Michael Brecht Batterien und weitere wichtige Bestandteile für den E-Antrieb selbst entwickeln und herstellen. Ziel sei es, die Beschäftigung an den Standorten möglichst hoch zu halten und bei Schlüsselteilen auf längere Sicht lieferfähig zu sein. Das teilte der neu konstituierte Gesamtbetriebsrat mit. Bei der CO2-freien Antriebstechnik müsse es bei dem Hersteller eine ähnlich hohe Eigenfertigung geben wie beim herkömmlichen Verbrennungsmotor.

Daimler Truck mit gut 100 000 Beschäftigten weltweit wurde im Dezember von Daimler abgespalten und ist nun unabhängig. Der Gesamtbetriebsrat (GBR) ist die Interessenvertretung der etwa 37 000 Beschäftigten in Deutschland.

Batteriepakete aus Mannheim

Michael Brecht, Gesamtbetriebsratschef von Daimler Truck. © Daimler Truck

Das Gremium besteht aus 13 Personen. Brechts Stellvertreter ist Thomas Zwick, Betriebsratsvorsitzender des Lkw-Montagwerks Wörth. Dort wird der elektrisch angetriebene Lastwagen eActros in Serie produziert. Die Batteriepakete kommen aus Mannheim. Der dortige Betriebsratsvorsitzende Bruno Buschbacher ist auch Mitglied im Gesamtbetriebsrat von Daimler Truck.

Beim Übergang vom Verbrenner zu neuen Antrieben setzt der Konzern auf Batterie und Brennstoffzelle. Im Jahr 2030 könnten Lkw mit diesen Antrieben zusammen bis zu 60 Prozent des Absatzes ausmachen, so der Plan.

„Die Nutzfahrzeugbranche ist bei der Transformation sicher einige Jahre hinter der Entwicklung bei den Pkw“, sagte Brecht. „Wichtig ist, dass bei der Transformation nicht nur die Interessen der Aktionäre und Investoren erfüllt werden, sondern dass daraus auch eine Story für die Beschäftigten entsteht.“

Ein Sprecher von Daimler Truck hob hervor, das Unternehmen investiere „substanziell“ in die Standorte. „Wichtige Umfänge für alternative Antriebe wie die Produktion elektrisch angetriebener Achssysteme, E-Motoren und Inverter sowie die Montage von Brennstoffzellen-Systemen werden – neben Investitionen in Wiederaufbereitung und Recycling von Batteriesystemen – künftig in den Werken integriert sein.“ In Mannheim sei zudem geplant, eine eigene Pilot-Batterie-Zellfertigung aufzubauen. dpa/jung