Geplante Obergrenze für Bargeld bringt nichts

Der Vorstoß für eine Bargeld-Obergrenze auch in Deutschland kommt zu einem unglücklichen Zeitpunkt: Belegt nicht die Hochwasserkatastrophe aufs Neue, wie schnell Strom- und Datenverbindungen im Krisenfall für längere Zeiträume ausfallen können? Elektronisches Bezahlen ist dann unmöglich, nur Bargeld bleibt ein zuverlässiges Zahlungsmittel.

Trotzdem will die EU-Kommission jetzt größere Bargeld-Geschäfte ab 10 000 Euro verbieten. So soll es Kriminellen erschwert werden, ihr Vermögen aus schmutzigen Geschäften in die legale Wirtschaft einzuspeisen und zu „waschen“. Es stimmt, Bargeld kann Geldwäsche erleichtern. Aber das Verbot löst das Problem nicht, es schafft nur viele neue und rückt die Verwendung von Münzen und Scheinen ins Verdächtige. Ein großer Fehler: Bares schafft Sicherheit und Unabhängigkeit und ist, so sagen Verbraucherexperten, gelebter Datenschutz. Die Erfahrungen in anderen EU-Ländern zeigen auch nicht, dass Bargeld-Grenzen illegale Geschäfte stoppen können; das organisierte Verbrechen weicht ohnehin längst auf Kryptowährungen aus. Schade, dass die Brüssler Kommission mit diesem Vorstoß ihren Gesetzentwurf in Misskredit bringt.

Der Plan enthält viele richtige Ansätze für den Kampf gegen Geldwäsche, der dringend verstärkt werden muss: Der Flickenteppich nationaler Regelungen macht es dem internationalen Verbrechen leicht, Gelder aus kriminellen Quellen zu legalisieren. Es fehlt an einer europaweiten Aufsicht und oft auch an Entschlossenheit der Behörden; genau da setzt die Kommission an. Deutschland hat hier Nachholbedarf: Das hat der Wirecard-Skandal gezeigt. Bargeld war aber auch da nicht das Problem.