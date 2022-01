An Peter Thiel scheiden sich beständig die Geister. Für die einen ist der Internet-Investor aus dem kalifornischen Silicon Valley ein belesenes Genie mit visionärem Riecher für Innovationen. Für die anderen ist der 54-jährige Deutsch-Amerikaner ein mit der parlamentarischen Demokratie latent auf Kriegsfuß stehender Exzentriker, der in den USA gezielt in rechtskonservative, libertäre Politiker

...