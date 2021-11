Die Hollywood-Göttin Hedy Lamarr galt in den 1930ern als schönste Frau. Berühmtheit sollte ihre Nacktszene in dem Kinofilm „Ekstase“ erlangen. Aber was hat die einstige Leinwanddiva mit der Hommage für Erfinderinnen und Erfinder jeweils am 9. November zu tun? Sehr viel! Hedy Lamarr ist nicht nur an diesem Datum anno 1914 zur Welt gekommen – von ihr stammt ein Frequenzsprungverfahren, das Ideen

...