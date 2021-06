Gemüse aus der Grasfaser-Box

Essen. Die umstrittene Folie um die Schlangengurke ist längst verschwunden. Inzwischen müssen sich die Aldi-Kunden daran gewöhnen, dass das Hackfleisch nicht mehr in der Plastikschale im Kühlregal steht. Das beutelähnliche „Flowpack“ ist ein weiterer Mosaikstein in der Strategie der beiden Discounter aus Mülheim und Essen, umweltschädliche Kunststoffe zu vermeiden.

Aldi Süd und Aldi Nord sind nicht nur dabei, ihre Eigenmarken zu harmonisieren. Kontinuierlich verändert sich auch das Äußere der Produkte. „Verpackungsmission“ nennen die beiden Discounter den langen Weg, auf den sie sich im Jahr 2018 gemacht haben. Ihr Ziel: Bis Ende 2025 wollen sie gegenüber 2015 den Materialeinsatz der Eigenmarken-Verpackungen im Vergleich zum Umsatz um 30 Prozent reduzieren. Überdies sollen Ende 2022 alle Aldi-Eigenmarken-Verpackungen recycelbar sein.

Das erste Etappenziel sieht Anika Roß erreicht: „Im vergangenen Jahr konnten wir gemeinsam mit Aldi Süd mehr als 70 000 Tonnen Verpackungsmaterial einsparen“, sagt die Managerin für Nachhaltigkeit bei Aldi Nord im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Zahl bezieht auch Aldi Süd ein. Die beiden Schwesterunternehmen arbeiten immer enger zusammen. So auch beim Vermeiden von Verpackungsmüll. „Der Joghurtdeckel ist nicht zwingend notwendig. Deshalb lassen wir ihn weg. Allein mit dieser Maßnahme sparen wir gemeinsam mit Aldi Süd 291 Tonnen Plastik pro Jahr ein“, erklärt Philipp Schöneberg aus dem Nachhaltigkeitsteam.

Lose Ware geht nicht immer

Da Aldi im Vergleich zu Supermärkten vergleichsweise wenige Markenprodukte im Sortiment hat, sieht sich der Discounter beim Vermeiden von Verpackungsmaterial im Vorteil. „Rund 90 Prozent unserer Produkte sind nach wie vor Eigenmarken-Artikel. Hier können wir gezielt Einfluss auf die Verpackungsgestaltung nehmen und gemeinsam mit unseren Lieferanten für jedes Produkt nach der besten Lösung suchen“, meint Roß.

Doch bei allen Bemühungen, die Klimabilanz der beiden Unternehmen zu verbessern, stößt auch der Marktführer an natürliche Grenzen. „Verpackungen haben immer auch eine Schutzfunktion. Eine nachhaltige Verpackungsgestaltung darf daher nie zulasten der Qualität oder der Sicherheit der Produkte gehen. Hier machen wir keine Kompromisse“, betont die Managerin.

Empfindliche Früchte wie Johannisbeeren oder Erdbeeren etwa können Einzelhändler nicht lose verkaufen. Aldi, berichtet Anika Roß, habe durch die Umstellung auf Pappschachteln aber immerhin 88,5 Tonnen Kunststoff in diesem Segment eingespart. Biotomaten liegen neuerdings in einer Schachtel, die aus nachwachsender Grasfaser besteht. Effekt: 120 Tonnen weniger Plastik. Auch bei Obst und Gemüse setzt sich Aldi Ziele: Bis zum Jahr 2025 sollen 40 Prozent des Obsts und Gemüses unverpackt in den Laden kommen. Der Rest soll nachhaltigere Behältnisse erhalten – so wie die Äpfel, die inzwischen ebenfalls in Schalen aus Grasfaser liegen.

Kunden werden im Einzelhandel also mit immer neuen Darreichungsformen konfrontiert. Über Jahrzehnte gab es Hackfleisch bei Aldi in der Plastikschale. Inzwischen hat der Discounter auf das Flowpack umgestellt, das sich in der Branche immer weiter verbreitet, weil der Beutel rund 60 Prozent Kunststoffeinsatz einspart.

In den Filialen und auch an der Hotline muss Aldi nun Fragen beantworten und für Verständnis werben, dass der Beutel dieselbe Funktion erfüllt. „In manchen Fällen erfordert es seitens unserer Kundinnen und Kunden eine Gewöhnung an nachhaltigere Verpackungen und das Verständnis dafür, wieso wir diese Optimierungen vornehmen“, räumt Anika Roß ein. „Das Hackfleisch im Flowpack ist so ein Beispiel. Kommunikation ist hier sehr wichtig.“

Nachfüllstationen denkbar

Trotz aller Einsparbemühungen werden große Supermarkt- und Discounterketten weiter mit großen Verpackungsmengen zu tun haben. „Nachfüllstationen sind ein sehr spannendes Thema“, erklärt Roß im Hinblick auf den neuesten Trend im Einzelhandel und macht gleich praktische Einschränkungen: „Sicherheit, Hygiene und Logistik machen das Angebot aber sehr komplex. Für uns als Discounter sind einfache Prozesse das A und O.“