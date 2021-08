Spätestens zur Schuleinführung steckt es in der Schultüte: ein Sparbuch. Denn Eltern oder Verwandte wollen, dass es ihren Sprösslingen an nichts fehlt, und sorgen vor. Dabei geht es um beträchtliche Summen. Dank Taschengeld und Geldgeschenken verfügen bereits die Sprösslinge im Alter zwischen vier und 13 Jahren über knapp drei Milliarden Euro an Kaufkraft, wie aus einer Studie von Verlagen

...