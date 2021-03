Mannheim/Bornheim. Der Mannheimer Ethanolhersteller CropEnergies reagiert gelassen auf den baldigen Abschied aus dem SDax: „Dass CropEnergies den SDax jetzt bereits wieder verlassen muss, ist natürlich schade, wir hatten es aber bereits erwartet“, sagt Stephan Meeder, Vorstandschef von CropEnergies. Der Börsenbetreiber Deutsche Börse hatte die Zusammensetzung seiner Indizes von der obersten Börsenliga Dax über MDax und SDax neu sortiert. Die Änderungen wurden am späten Mittwochabend bekanntgegeben.

Nur einige Monate präsent

AdUnit urban-intext1

Hauptkriterium für die Entscheidung über Auf- und Abstieg ist der Börsenwert der Unternehmen, gemessen am Streubesitz. Auch der Heidelberger Software-Spezialist SNP und die Hornbach Baumarkt AG aus Bornheim (Pfalz) müssen den SDax, die dritte Börsenliga der kleineren Werte, verlassen. Die drei Unternehmen waren somit nur einige Monate in dem Index präsent. Die Umsetzung der jüngsten Änderungen erfolgt zum Montag, 22. März.

CropEnergies-Chef Meeder verwies auf diese umfassende Indexreform, aufgrund derer der Anteil des Streubesitzes wichtigstes Bewertungskriterium werde. Und genau dieser Anteil liegt bei der Beteiligung des Mannheimer Südzucker-Konzerns eben nur bei 25 Prozent.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt abbilden. Die Zugehörigkeit zu einer Börsenliga ist zudem eine Frage des Prestiges, das kann die Aufmerksamkeit gerade bei internationalen Investoren erhöhen. Meeder befürchtet aber nicht, dass die CropEnergies-Aktie nun weniger interessant werde: „Anleger und Analysten interessieren sich immer mehr für nachhaltige Investitionsmöglichkeiten und so auch für CropEnergies.“ Immerhin waren die Südzucker-Beteiligung und der Mutterkonzern für mehrere Monate im selben Index notiert. Der Zuckerhersteller bleibt im SDax.

AdUnit urban-intext2

Auch bei Hornbach zeigt man sich aufgrund der Verschiebungen in den Indizes nicht überrascht von dem baldigen Abstieg. „Die Auswirkungen auf die Hornbach-Baumarkt-Aktie halten wir für sehr begrenzt“, sagte ein Sprecher. Der weit überwiegende Anteil der Aktien werde von großen institutionellen und privaten Investoren gehalten, die sie als langfristige Wertanlage betrachteten – losgelöst von Indexranglisten. Und auch hier bleibt der Name Hornbach im SDax vertreten – mit der Aktie des Dachkonzerns Hornbach Holding.

Zu den großen Aufsteigern bei den jüngsten Verschiebungen zählt nur kurze Zeit nach dem Börsendebüt Siemens Energy. Das im vorigen Jahr von Siemens abgespaltene Münchner Energietechnik-Unternehmen steigt in den Leitindex Dax auf. Dafür muss der Kosmetikkonzern Beiersdorf weichen. Beiersdorf wechselt damit in den MDax der mittelgroßen Börsenwerte. Die nächste Dax-Neuordnung steht bereits in rund sechs Monaten an. Dann wird der Leitindex von bisher 30 auf 40 Werte erweitert.