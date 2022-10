Gefangen im Wahnsinn

Mit dem Kabelsalat ist bald Schluss. Spätestens ab 2024 kommt endlich das einheitliche Aufladegerät. Der Schritt ist längst überfällig und trotzdem stellt sich die Frage, warum es noch so lange dauert, bis die Standardisierung zur Pflicht wird. Für Laptops tritt die Regelung sogar noch später in Kraft als für die anderen Produkte.

Die Kritik richtet sich an die Mitgliedstaaten. Es war die Runde der 27 Partner, die auf die lange Übergangszeit gepocht hatte, was wiederum nahelegt, dass die Lobbyisten der Branche – oder eher jene eines einzelnen US-Konzerns – ganze Arbeit geleistet haben. Wenn es auch enttäuschend ist, ein Wunder ist es nicht.

So generiert Apple seit vielen Jahren zusätzliche Einnahmen, weil seine Geräte einen passenden Adapter benötigen, damit sie mit USB-Kabeln kompatibel sind. Der Alleingang versprach ein lukratives Geschäft für das Unternehmen, das nun sogar noch eine Weile weiterläuft.

Für die Verbraucher ist es dagegen schwer verständlich, warum sie noch mehr als zwei Jahre im Kabelwahnsinn gefangen sein sollen. Er kostet zu viel Geld und stellt ein alltägliches Ärgernis dar, ob man nun unterwegs ist und den passenden Stecker vergessen hat oder auf Reisen mehrere Ladegeräte mitschleppen muss.

Zu naiv agiert

Hinzu kommt der Berg an völlig unnötigem Elektroschrott, der allein aus wirtschaftlichen Interessen der Hersteller jedes Jahr produziert wird und die Umwelt belastet.

Mehr als zwölf Jahre lief die Farce um die Harmonisierung. Das allein gleicht einer Blamage bei einer Angelegenheit, in der die Union als größter Binnenmarkt der Welt ganz einfach die eigene Marktmacht zugunsten der Bürger nutzen könnte. Doch die EU agierte zu naiv und vergeudete Jahre, in denen sie auf eine freiwillige Einsicht der Milliardenkonzerne setzte, was den Hauptsünder Apple natürlich wenig kümmerte.

Auch wenn es eine gute Nachricht ist, dass die Verbraucher langfristig profitieren werden: Die schlechte ist, dass sie noch einige Jahre warten müssen.