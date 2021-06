Führungswechsel im Mercedes-Benz Werk in Wörth: Dr. Andreas Bachhofer übernimmt

Wörth am Rhein. Dr. Andreas Bachhofer (51) wird neuer Leiter Standort und Produktion im Mercedes-Benz Werk Wörth. Wie Mercedes Benz in einer Presse-Information mitteilte, übernimmt Bachhofer damit ab 1. August 2021 die Verantwortung für das größte Montagewerk von Mercedes-Benz Lkw mit rund 10.000 Beschäftigten. Er folgt in dieser Funktion auf Dr. Matthias Jurytko, der seit 1. Juni 2021 Geschäftsführer und CEO des Brennstoffzellen Joint Ventures cellcentric ist.

AdUnit urban-intext1

„Die Nutzfahrzeugindustrie steht vor einem immensen Technologiewandel – das bedeutet auch einen Umbruch für unsere Produktionsstandorte. Die stetige Weiterentwicklung des Standortes Wörth, insbesondere mit den Vorbereitungen auf den Start der eActros-Serienfertigung, ist bereits unter Leitung seines Vorgängers Matthias Jurytko kontinuierlich vorangetrieben worden“, sagt Karin Rådström, Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG.

Dr. Andreas Bachhofer war zuletzt Teil des Transformation Offices bei Mercedes-Benz Lkw.