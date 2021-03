Mannheim. Fuchs Petrolub stärkt seine Präsenz in Afrika. In Ägypten sei eine neue Vertriebsgesellschaft gegründet worden, teilte der Mannheimer Schmierstoffkonzern am Freitag mit. Hinter der Gesellschaft steht Fuchs Oil Middle East – ein Joint Venture der Mannheimer und der Alhamrani Gruppe aus Saudi-Arabien, mit der Fuchs Petrolub den Angaben nach seit den 1980er Jahren zusammenarbeitet. Die Hauptgeschäftsstelle und ein Zentrallager befinden sich in Kairo. Produkte werden aus Saudi-Arabien und Europa importiert.

„Ägypten ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt eine der drei größten Volkswirtschaften in Afrika und einer der am stärksten industrialisierten Märkte auf dem Kontinent“, erklärte Alf Untersteller, der bei Fuchs Petrolub für die Regionen Türkei, Afrika und den Nahen Osten zuständig ist, laut Mitteilung. „Fuchs und unser Partner Alhamrani betrachten Ägypten als strategisch bedeutendes Land und setzen hier auf eine enge Zusammenarbeit mit Kunden aus den Bereichen Industrie, Transport und Fahrzeug-Fachhandel.“ jung