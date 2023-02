Mannheim. Betriebsräte und Gewerkschaften sind in heller Aufregung, weil zahlreichen freigestellten Arbeitnehmervertretern eine Gehaltskürzung droht. Denn der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass sie nicht besser bezahlt werden dürfen als vergleichbare Arbeitnehmer. Der Betriebsrat des Volkswagen-Konzerns spricht von einem „Skandalurteil, das einem bundesweiten Frontalangriff auf die Mitbestimmung gleichkommt“. Qualifikation und Erfahrung müssten weiter positiv gewertet werden, betont die IG Metall und fordert eine Gesetzesänderung.

Bis zu 750 000 Euro im Jahr

Nach dem Urteil des BGH können sich Vorstände und Personalmanager wegen Untreue strafbar machen, wenn sie freigestellten Betriebsräten zu hohe Gehälter zahlen. Die schriftliche Urteilsbegründung zeigt, dass die obersten deutschen Strafrichter „im Interesse der Unabhängigkeit“ der Betriebsräte sehr strenge Maßstäbe anlegen: Es darf nicht unterstellt werden, dass freigestellte Betriebsräte eine „Sonderkarriere“ gemacht hätten, die eine bessere Bezahlung rechtfertigen würde. Maßstab darf nur sein, was gleich qualifizierte Arbeitnehmer verdienen.

Gewerkschaft kassiert Ein lukratives Zubrot kann es für Betriebsräte in großen Konzernen sein, wenn sie von den Arbeitnehmern in den Aufsichtsrat gewählt werden. Denn sie bekommen die gleiche Vergütung wie die Vertreter der Anteilseigner. Bei der BASF beispielsweise waren das 2021 mindestens 200 000 Euro, bei SAP 165 000 Euro. Im Gegensatz zum Gehalt müssen diese Beträge vom Unternehmen veröffentlicht werden. Allerdings bleibt den Betriebsräten nur ein geringer Teil, wenn sie Mitglied einer DGB-Gewerkschaft wie IG Metall oder IG BCE sind. Dann müssen sie den Großteil bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung abliefern, die damit ihre wissenschaftliche Arbeit sowie Stipendien finanziert. Von den ersten 5000 Euro dürfen sie 90 Prozent behalten, vom Rest nur zehn Prozent. Die Gewerkschaften achten peinlich darauf, dass diese Pflicht tatsächlich erfüllt wird. Besser dran sind Mitarbeiter-Vertreter im Aufsichtsrat, die nicht einer DGB-Gewerkschaft angehören – wenn sie nicht auch einen Teil abführen. dke

Geurteilt hat der BGH über die Entlohnung mehrerer Betriebsräte der Volkswagen AG in den Jahren 2011 bis 2016. Deren damaliger Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte bis zu 750 000 Euro im Jahr bekommen. Die Staatsanwaltschaft warf zwei Ex-Vorständen und zwei Per-sonalmanagern von VW vor, das sei zu viel gewesen. Schaden für den Autobauer: über 4,5 Millionen Euro. Wollten sie sich das Wohlwollen der Arbeitnehmervertreter erkaufen? Jedenfalls mussten sie sich vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Das urteilte, Gehälter auf Manager-Niveau und Bonuszahlungen von bis zu 560 000 Euro erfüllten tatsächlich den objektiven Tatbestand der Untreue. Trotzdem sprach das Gericht die Manager frei: Es habe ihnen an Vorsatz gefehlt, weil sie sich auf die Empfehlung von Beratern verlassen oder ein bestehendes Vergütungssystem nur fortgeführt hätten. Doch diese Freisprüche hob der BGH auf.

Im Prinzip wird die Arbeit der Betriebsräte gar nicht bezahlt. „Die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt“, heißt es im Betriebsverfassungsgesetz. Ihr Arbeitgeber muss ihnen weiter ihr normales Gehalt überweisen. Das gilt auch, wenn sie von ihrer Tätigkeit freigestellt sind. In Betrieben mit mindestens 200 Beschäftigten hat ein Betriebsrat das Recht auf Freistellung, bei größeren Unternehmen mehrere.

Im Gesetz ist ausdrücklich festgelegt, dass die Betriebsratsarbeit nicht zum Nachteil auf dem Gehaltszettel werden darf: Das Entgelt darf nicht niedriger sein als bei vergleichbaren Arbeitnehmern „mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung“. Was das genau bedeutet, darüber wird immer wieder gestritten. Bisher allerdings nur vor Arbeitsgerichten, vor die Betriebsräte gezogen sind, wenn sie sich zu schlecht behandelt fühlten.

Wie viel Betriebsräte verdienen, wird höchstens in Einzelfällen in solchen Prozessen bekannt. Ansonsten ist es wie bei allen Gehältern in Deutschland nicht üblich, darüber zu reden oder gar genaueres zu veröffentlichen. Als einziges Unternehmen hatte vor Jahren der Chemiekonzern BASF erstmals Zahlen genannt, die letzten für 2014, allerdings anonymisiert. Damals bekamen Betriebsräte im Schnitt 60 000 Euro im Jahr und damit 2000 Euro mehr als in Alter und Funktion vergleichbare Kollegen.

„Kein Anpassungsbedarf“

Das wurde mit dem höheren zeitlichen Einsatz begründet. Nur drei Betriebsräte kamen auf 100 000 bis 150 000 Euro. Seither gab es keine Veröffentlichung mehr, und dies sei auch nicht geplant, sagte eine Unternehmenssprecherin dieser Zeitung. Die Vergütung erfolge nach dem Entgeltausfallprinzip: Betrachtet wird die fiktive Arbeitsleistung, wenn der Betriebsrat seiner früheren Tätigkeit weiter nachgegangen wäre. Auch nach Prüfung des BGH-Urteils sehe die BASF „aktuell keinen Bedarf an einer Anpassung unserer bisherigen Vorgehensweise“.

Ähnlich äußern sich andere Konzerne im Südwesten. So sind bei Daimler Truck die Entgelte vergleichbarer Mitarbeiter der Maßstab. Mercedes-Benz analysiert noch das BGH-Urteil. Daneben sei auch der arbeitsrechtliche Rahmen zu berücksichtigen und für den Einzelfall zu bewerten.

Der Knackpunkt ist, ob und in welcher Weise berücksichtigt werden soll, dass der Arbeitnehmer ohne seine Betriebsratstätigkeit Karriere gemacht hätte. Manche Juristen meinen, das dürfe gar nicht zählen. Gewerkschafter kritisieren, damit wären die Betriebsräte auf ihrem Job „festgenagelt“. Andere Juristen plädieren dafür, einen Aufstieg einzurechnen, zumal die Tätigkeit als Betriebsrat gerade in einem großen Unternehmen Managerqualitäten erfordere. So hatte auch Osterloh bei VW argumentiert, und wie zum Beweis war er aus dem Betriebsrat in den Vorstand der VW-Lkw-Tochter Traton gewechselt – mit Aussicht auf deutlich mehr Geld.

Mit dem VW-Urteil hat sich erstmals ein Strafgericht in die Thematik eingemischt, über die bisher nur von Arbeitsgerichten entschieden wurde. Dort gab es auch großzügigere Urteile. Offen ist, wer das letzte Wort hat. Die IG Metall beklagt deswegen ei-ne „enorme Rechtsunsicherheit“ und sieht den Gesetzgeber gefordert. „Die Qualifikation und Erfahrung, die die ausgeübte Tätigkeit verlangt, und die die dabei übernommene Verantwortung sind der richtige Maßstab für die Bezahlung von Betriebsräten“, fordert sie großzügigere Regeln. Beim Arbeitgeberverband BDA heißt es dagegen: „Wir stehen zum Ehrenamtsprinzip.“ Über eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes wird zwar schon länger diskutiert. Aber das Bundesarbeitsministerium hatte es bisher nicht eilig. Jetzt wertet es laut einer Sprecherin erst einmal das Urteil aus „mit der gebotenen Sorgfalt und Zeit“.