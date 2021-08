Frisches Brot im Flieger

Berlin/Frankfurt. Wer dieser Tage in ein Flugzeug steigt, könnte meinen, die Luftfahrtindustrie hätte den massiven Geschäftseinbruch der Corona-Pandemie schon fast überwunden. Innerhalb Europas sind viele Flieger ausgebucht. Unterwegs sind vor allem Privatreisende. Eine für die Airlines besonders lukrative Kundengruppe fehlt dagegen noch: die Geschäftsreisenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lufthansa, größte Fluggesellschaft Europas, sieht den Moment gekommen, um das zahlungskräftige Klientel zurück in die Jets zu bekommen. „Der Wunsch unserer Kunden nach Geschäftsreisen ist eindeutig wieder da. Sie wollen ihre Geschäftspartner wiedersehen. Viele Abläufe sind nach anderthalb Jahren Pandemie auch nicht mehr rein virtuell möglich“, sagt Christina Foerster im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Managerin ist im Lufthansa-Konzernvorstand zuständig für Kundenbeziehungen.

Noch bestünden aber Unsicherheiten, sagt Foerster. Etwa ob bei der Rückkehr nicht doch eine Quarantäne nötig wird sowie harte Einreise-Restriktionen wie in den USA. Gebucht werde daher meist kurzfristig.

Und: Der in der Corona-Pandemie stark reduzierte Flugplan entspricht oft noch nicht den Anforderungen der Geschäftsreisenden. Nachdem die Lufthansa in den vergangenen Monaten vor allem zahlreiche neue Strecken für Urlauber aufgenommen hat, fliegen die Airlines des Konzerns inzwischen wieder 280 Ziele an. Das sind immerhin 88 Prozent des Niveaus vor der Pandemie. Im nächsten Schritt geht es um höhere Frequenzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das ist wichtig für Geschäftsreisende, die am gleichen Tag hin- und zurückfliegen wollen“, sagt Foerster. „Auf besonders gefragten Verbindungen wird es auch wieder Mittagsverbindungen geben, so dass man an einem Tag auch an zwei Orten sein kann.“ Aktuell zählt Lufthansa etwa 50 Prozent der Passagiere im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Als „Dankeschön für ihre Treue“, so Foerster, hat der Konzern zudem den Vielflieger-Status aller Stammkunden verlängert.

First-Class-Terminal öffnet

Mit Blick auf den zweiten Pandemie-Winter hofft Foerster auf weiter steigende Passagierzahlen statt eines erneuten Einbruchs. „Auf einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage – wenn beispielsweise Reisen in die USA wieder möglich werden – sind wir gut vorbereitet“, sagt sie. Mit der Wiedereröffnung des First-Class-Terminals in Frankfurt zum 1. September gehe die Airline in Erwartung der Rückkehr der Premiumkunden in Vorleistung.

Egal zu welchem Ziel: Die Airline wolle das Reisen in Corona-Zeiten wieder so planbar und einfach wie möglich machen. „Dafür haben wir sehr viel in digitale Prozesse investiert“, sagt Foerster. Reisende können der Lufthansa jetzt vor Abflug nötige Einreiseanmeldungen, Impfnachweise und Testzertifikate online schicken, statt sie nach teils langem Schlangestehen am Flughafenschalter vorzulegen. „Künstliche Intelligenz erkennt die verschiedenen Zertifikate und Kunden erhalten direkt ihre Bordkarte“, verspricht Foerster. Als Nächstes arbeite der Konzern daran, Impfzertifikate zu speichern – so dass vor allem viel fliegende Reisende nicht immer ihre Dokumente neu hochladen müssen.

Bei der Rückkehr in die Flieger erwartet die Premiumkunden zudem ein neues kulinarisches Angebot. „Die Kunden haben sich mehr Vielfalt beim Catering in der Businessclass auf Kurz- und Mittelstrecken gewünscht“, sagt Foerster. Das Konzept „Tasting Heimat“ vereine Herkunft und Weltoffenheit der Lufthansa: deutsche Küche mit ihren internationalen Einflüssen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Mittelpunkt stünden nachhaltige und regional erzeugte saisonale Produkte. Einwegplastik gebe es künftig nicht mehr. Zudem gehe es um die Vielfalt der weltweit angesehenen deutschen Brotkultur. „Statt weißen Brötchen reichen wir künftig frisches Brot“, sagt Foerster.

Economy-Reisende müssen dagegen seit diesem Sommer auf Kurz- und Mittelstrecken die Kreditkarte zücken, wenn sie mehr haben wollen als eine kleine Schokolade und eine Flasche Wasser. Trotz anfänglicher Skepsis: „Das Konzept ist aufgegangen“, sagt Foerster. „Natürlich sagen einige Kunden – früher gab es etwas umsonst und es gefällt mir nicht, dass ich jetzt bezahlen muss.“ Aber wer das neue Menü mit hochwertigen Produkten probiert habe, sei in der Regel davon überzeugt.

Beim Neustart der Geschäftsreisen werde auch das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. Foerster: „Viele Firmen haben sich vor oder in der Pandemie Nachhaltigkeitsziele gesetzt und wollen klimaneutral werden.“ Besonders stark gefragt sei der Ausgleich der Emissionen mit nachhaltigem Treibstoff, Sustainable Aviation Fuel (SAF). In diesem Jahr sei die Lufthansa mit 11 000 Tonnen bereits der größte Abnehmer in Europa. Damit kann ein moderner Langstreckenjet des Typs Airbus A 350 immerhin rund 100-mal bis zu 15 000 Kilometer weit fliegen. Ein Anfang. „Da SAF aktuell noch viel teurer sind als herkömmliches Kerosin, braucht es für die Marktentwicklung auch eine Anschubförderung durch die Politik“, merkt Foerster an. Bislang wird SAF vor allem aus Biomasse hergestellt. In wenigen Jahren soll dies auch mit Ökostrom und CO2 aus der Umgebungsluft im industriellen Maßstab gelingen.

Ziel: CO2-Neutralität 2050

Bei der Reduktion der klimaschädlichen CO2-Emissionen verfolge der Konzern einen klaren Kurs, sagt Foerster: „Bis 2030 wollen wir unsere CO2-Emissionen halbieren, 2050 ganz CO2-neutral wirtschaften. Dazu erneuern wir unsere Flotte, nutzen moderne Technologien im Flugbetrieb, die Emissionen sparen, und entwickeln neue Angebote zum CO2-Ausgleich.“