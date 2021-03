Weinheim. Der Weinheimer Technologiekonzern Freudenberg hat am Dienstagmorgen seine Bilanz für 2020 vorgelegt. Und die Zahlen sind deutlich besser als erwartet: Zwar sorgte die weltweite Corona-Krise auch bei Freudenberg für einen Rückgang bei Umsatz (minus 6,6 Prozent) und Gewinn (minus 18,3 Prozent) im Vergleich zu 2019. Aber insgesamt ist Weinheims größer Arbeitgeber bisher gut durch die Krise gekommen. Allerdings ist die Zahl der Mitarbeiter am Stammsitz Weinheim – ohne betriebsbedingte Kündigungen, wie das Unternehmen betont – um vier Prozent zurückgegangen. Zum Stichtag 31.12.2020 arbeiteten am Standort Weinheim noch 4145 Menschen (Vorjahr: 4329 Mitarbeiter) für Freudenberg. Das sind 184 Mitarbeiter weniger als im Jahr 2019. Im Industriepark sind weitere 30 Fremdfirmen tätig. Diese haben zusammen 1.949 Mitarbeiter (Vorjahr: 1.979 Mitarbeiter). Damit arbeiten im Industriepark insgesamt 6094 Menschen (Vorjahr: 6.308).

Normalerweise präsentiert der Vorstand die Bilanz im Rahmen einer Pressekonferenz im Hermannshof in Weinheim. Pandemiebedingt verzichtete das Unternehmen darauf und verschickte lediglich eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Zahlen und einigen Zitaten des Vorstandsvorsitzenden Dr. Mohsen Sohi.

„Für Freudenberg waren die vergangenen zwölf Monate außergewöhnlich anspruchsvoll und herausfordernd“, erklärte Sohi zu den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres und fügte hinzu: „Wir haben die Krise bisher vergleichsweise gut gemeistert.“ So erwirtschaftete Freudenberg im Jahr 2020 einen Umsatz von 8,84 Milliarden Euro (2019: 9,47 Milliarden Euro) und erzielte ein operatives Ergebnis von 669,9 Millionen Euro (Vorjahr: 820,0 Millionen Euro). Neben einem strikten Kostenmanagement habe die deutliche Entspannung des wirtschaftlichen Umfelds mit Beginn des vierten Quartals 2020 geholfen, so das Unternehmen in der Pressemitteilung.

Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte die Freudenberg-Gruppe nach Unternehmensangaben 47.777 Mitarbeiter (Vorjahr: 48.851). In Deutschland lag die Zahl bei 11.625 (Vorjahr: 11.398), in Europa (ohne Deutschland) bei 13.924 (Vorjahr: 14.101), in Asien bei 10.516 (Vorjahr: 10.864), in Nordamerika bei 10.241 (Vorjahr: 10.562), in Südamerika/Zentralamerika bei 905 (Vorjahr: 1.359) und in Afrika/Australien bei 566 (Vorjahr: 567).

Am Stammsitz der Freudenberg-Gruppe in Weinheim befinden sich die Hauptverwaltungen der Geschäftsgruppen Freudenberg Sealing Technologies (FST), Freudenberg Performance Materials, (FPM), Freudenberg Filtration Technologies (FFT) sowie Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS). Weinheim ist der größte Standort für Forschung und Entwicklung im Konzern. Das soll nach Sohis Aussage auch so bleiben.