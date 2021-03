Mannheim. Frauen haben beim Thema Aktien und Vermögensaufbau ein geringeres Selbstvertrauen – und investieren deshalb weniger an der Börse als Männer. Das ist das Ergebnis einer Studie, an der das Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitgearbeitet hat. Zwar hätten Frauen auch tatsächliche Lücken beim Finanzwissen, aber häufig schätzten sie ihr Wissen geringer ein, als es tatsächlich ist.

„In Finanzwissen investieren“

AdUnit urban-intext1

So neigen Frauen laut Studie dazu, bei der Beantwortung von Fragen zu Finanzwissen überproportional häufig „weiß nicht“ zu wählen. Wenn jedoch die Option „weiß nicht“ entfernt wird, wählen Frauen häufig die richtige Antwort. Das lasse auf eine Lücke im Selbstvertrauen und weniger beim Wissen schließen. „Mangelndes Selbstvertrauen kann zu großen Unterschieden im Finanzverhalten und in der Vermögensbildung führen. Frauen sollten daher sowohl in ihr Finanzwissen investieren als auch mehr Vertrauen in ihr eigenes Wissen haben“, sagt die Professorin Tabea Bucher-Koenen, Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs „Finanzmärkte und Finanzmanagement“ und Ko-Autorin der Studie.

Ermittelt wurde auch, dass nur 20 Prozent der Frauen Aktien besitzen; bei Männern sind es 34 Prozent. Die Diskrepanz bei der Aktienmarktbeteiligung der Geschlechter würde der Studie zufolge erheblich schrumpfen, wenn Frauen genauso viel Vertrauen in ihre Finanzbildung hätten wie Männer. „Um die Lücke zwischen Frauen und Männern bei der Aktienmarktbeteiligung zu schließen, muss somit nicht nur das Finanzwissen bei Frauen erhöht werden, sondern auch deren Vertrauen in die eigene Kompetenz bei Finanzentscheidungen“, erklärt Bucher-Koenen. Finanzbildungsprogramme sollten daher so konzipiert sein, dass sie die Wissenslücke der Frauen schließen und gleichzeitig ihr Selbstvertrauen stärken.