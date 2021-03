Mannheim. Die Bürgerinitiative „Gesundheit statt Bahnlärm in Mannheim“ spricht sich in einem offenen Brief an baden-württembergische Landespolitiker der Grünen für eine nachhaltige Planung der Bahn-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe aus. In dem Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie die beiden Mannheimer Wahlkreisgewinnerinnen Susanne Aschhoff und Elke Zimmer bittet die Initiative, entsprechende Punkte in den Koalitionsvertrag der künftigen Landesregierung aufzunehmen.

Konkret sollen etwa „entsprechende Kapazitäten für den Güterverkehrszuwachs und eine Verdopplung des Personenschienenverkehrs, auch für den Nahverkehr“ eingeplant werden, um „die Ziele des Klimaschutzgesetzes und der Landesregierung bis 2030 und darüber hinaus zu erreichen“. Vor endgültigen Entscheidungen müssten die Planungen an die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes angepasst werden, fordert die Initiative. Mit Blick auf den absehbaren Zuwachs des Güterverkehrs auf Mannheimer Stadtgebiet müsse sich die künftige Landesregierung „für eine Tunnellösung einbringen und die Metropolregion und die Stadt Mannheim entsprechend unterstützen“. Besonders der bereits stark geschädigte kommunale Wald müsse geschont werden, so die Initiative. fas