München. Bei der bundeseigenen Bad Bank FMS Wertmanagement sind die guten Zeiten mit unverhofft hohen Gewinnen vorüber. Das mit der Abwicklung des ehemaligen Portfolios der Münchner Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) betraute Staatsunternehmen meldete am Dienstag für das vergangene Jahr noch einen Minigewinn von 23 Millionen Euro, mehr als 200 Millionen weniger als 2019. Für dieses Jahr peilt die FMS ein ausgeglichenes Ergebnis an, wie Vorstandssprecher Christoph Müller bei der Vorstellung der Jahresbilanz sagte.

Die FMS hatte in den vergangenen Jahren mehrfach unerwartet hohe Ergebnisse erzielt, 2019 waren es 236 Millionen Euro. Dass diese für den Bund erfreuliche Phase enden würde, war von vornherein klar, da das Portfolio stetig kleiner wird und die FMS kein Neugeschäft machen darf – übrig bleiben nur schwer oder gar nicht verkäufliche Papiere mit zum Teil jahrzehntelangen Laufzeiten bis in die zweite Jahrhunderthälfte. Der Betrieb der FMS kostet alljährlich eine dreistellige Millionensumme, so dass die Kosten eines Tages die Erträge übersteigen werden, wie der FMS-Vorstand mehrfach betont hat. 2010 hatte die FMS Altlasten der HRE mit einen nominellen Wert von 175,7 Milliarden Euro übernommen, Ende 2020 waren noch 61,4 Milliarden übrig. dpa