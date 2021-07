Flugtaxi soll ab 2024 Passagiere befördern

Weßling. Da steht sie, die Zukunft. Versteckt in einem Hangar hinter weißen Vorhängen. Ingenieure sitzen vor großen Bildschirmen, andere verschwinden in angrenzende Hallen. Hinter den Vorhängen ist von der Betriebsamkeit nichts mehr zu spüren. Der Jet erinnert mit seinem aerodynamischen Bau, vier Flügeln und 36 Rotoren an einen Hammerhai. Und er sieht aus, als wäre er gerade aus einem Science-Fiction-Film kommend am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen nahe München gelandet.

Es lockt ein Milliardenmarkt

Das Flugtaxi, ein batteriebetriebener Senkrechtstarter, soll das Reisen revolutionieren: Der „Lilium Jet“ des gleichnamigen Münchner Start-ups soll schon in drei Jahren erste Passagiere transportieren. Zusammen mit dem Bruchsaler Start-up Volocopter gilt Lilium als deutscher Hoffnungsträger. „Wir haben großartige Anbieter von Flugtaxis, die aus Deutschland kommen und die Weltspitze stellen. Bei dieser Innovation schwimmen wir ‚vor der Welle‘ mit, so muss es in viel mehr Bereichen sein“, sagt Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU).

Mehr als 100 Start-ups weltweit wollen strombetriebene Drohnen in die Luft bekommen. Die Unternehmensberatung Roland Berger rechnet damit, dass Flugtaxis bis 2050 Einnahmen von 90 Milliarden Dollar (76 Milliarden Euro) erzielen werden. Die Ziele sind ehrgeizig. Ab 2024 will Lilium Passagiere transportieren. Sollten es die Gesetze zulassen, ab den 2030er-Jahren ohne Pilot. „Wir werden nur Strecken anbieten, bei denen wir die Reisezeit gegenüber anderen Verkehrsmitteln signifikant reduzieren können“, sagt Mitgründer Patrick Nathen.

In Deutschland will Lilium zwischen den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf sowie Nürnberg und München beginnen. Gerade erst hat die Lufthansa ihre Zubringerflüge auf den 150 Kilometern in Bayern eingestellt. 1,16 Euro soll ein Kilometer kosten. „Unser Service ist nicht nur für das oberste ein Prozent der Bevölkerung gedacht, er soll langfristig für jedermann erschwinglich werden“, sagt Patrick Nathen. Bis zu 250 Kilometer weit soll der Jet fliegen können – und nicht teurer sein als die erste Klasse der Bahn.

Der 8,5 Meter lange Lilium-Jet braucht lediglich einen Hubschrauberlandeplatz. Lilium plant mit Produktionskosten von 2,5 Millionen Dollar pro Flieger. Schon ab 2025 will das Unternehmen schwarze Zahlen schreiben. Klappt das, hätten die Gründer Daniel Wiegand, Patrick Nathen, Sebastian Born und Matthias Meiner Luftfahrtgeschichte geschrieben. Alle vier waren Doktoranden an der Technischen Universität München, als sie 2015 Lilium gründeten. Zwar macht Lilium noch keinen Cent Umsatz – wird aber mit 2,8 Milliarden Euro bewertet.

Allerdings hat die Bilderbuch-Geschichte Risse bekommen. Erst brannte ein Test-Jet ab. Dann erklärte ein Ingenieur im Branchenmagazin „Aerokurier“, dass die Energiedichte derzeitiger Batterien für die Leistungsdaten zu gering sei. Und Forscher der Pittsburgher Carnegie-Mellon-Universität rechneten vor, dass die Batterien nach wenigen Flügen durchschmoren würden.

In die Defensive geraten

Nathen weist die Vorwürfe zurück. „Unsere Berechnungen fußen auf dem, was bereits heute möglich ist“, sagt er. Mehr als 100 Stunden Testflüge habe der Jet bereits absolviert. Und doch: Lilium steht in der Defensive. Nach einer „Welt am Sonntag“-Recherche wurde bekannt, dass der Lufttaxi-Bauer seine Bilanz korrigieren musste. Der Anlaufverlust im Jahr 2019 fiel mit 75,4 Millionen Euro fast doppelt so hoch aus wie zunächst verbucht.

Der Druck ist enorm. Rivale Volocopter etwa ließ sein autonomes Flugtaxi vier Minuten lang über Stuttgart schweben. Lilium mit seinen 650 Beschäftigten aber ist verschwiegen. Ein wackeliges Video zeigt den kleineren Jet mit fünf Sitzen, wie er rund 40 Sekunden in der Luft schwebt. Ein flugfähiger Siebensitzer soll erst 2022 gebaut werden. „Schnelligkeit in der Entwicklung und der technologische Fortschritt werden am Ende darüber entscheiden, wer das Rennen macht“, sagt Nathen.

