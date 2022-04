„Fliegen wird teurer“

Berlin. Viele Menschen sehnen sich nach den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie endlich wieder nach Reisen. Oder wird die Lust jetzt durch den Krieg in der Ukraine getrübt? Mit welchen Bedingungen und Preisen Fluggäste jetzt rechnen müssen – darüber sprach unsere Redaktion mit Peter Gerber, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft.

Peter Gerber liebt die Luftfahrt. Der 58-jährige studierte Jurist und Betriebswirt ist seit knapp zwei Jahren Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und kennt die Branche bestens. Gerber blickt auf eine steile Karriere im Lufthansa-Konzern zurück. Seit 1992 ist der Manager für die Kranich-Airline tätig. Seit März 2021 leitet Gerber als Vorstandschef die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines. red

Herr Gerber, es herrscht Krieg mitten in Europa. Dämpft das die Reiselust nach zwei Jahren Corona?

Peter Gerber: Schaut man sich den Gesamtmarkt an, dann wird die Reiselust derzeit nicht gedämpft. Der Flugverkehr in Deutschland ist stark auf Europa und den Westen ausgerichtet. Wir haben mit Beginn des Sommerflugplans das Angebot verdoppelt und werden auf ungefähr 85 Prozent des Verkehrs von 2019 kommen.

Also kommt die Branche bisher glimpflich durch den Krieg?

Gerber: Flüge nach Russland, Weißrussland und in die Ukraine finden derzeit nicht statt, diese Ziele haben vor der Pandemie zwei bis drei Prozent des Passagieraufkommens sowie fünf Prozent der Frachtflüge ausgemacht. Ein Problem ist der asiatische Markt. Da der russische Luftraum nicht überflogen werden darf, braucht man einige Stunden länger, um etwa nach China oder Japan zu kommen. Ein Problem sind zudem die Kosten, etwa beim Treibstoff.

Was bedeutet das für die Ticketpreise?

Gerber: Ich gehe davon aus, dass Fliegen teurer wird. Die Kerosinkosten steigen, aber auch die Infrastrukturkosten werden höher, weil etwa die Flugsicherungen höhere Kosten weitergeben.

Rechnen Sie damit, dass der Geschäftsverkehr zurückkommt?

Gerber: Für die Zeit nach Ostern liegen wir teilweise bereits wieder bei 75 Prozent des Vorkrisenniveaus. Die Firmen sind wieder bereit zu reisen. Wenn alles stabil bleibt, werden wir schon im Mai und Juni wieder auf einem ordentlichen Niveau sein.

Während der Pandemie haben viele kurzfristig gebucht. Gibt es einen Ansturm auf „last minute“?

Gerber: Der Trend ändert sich gerade wieder in Richtung längerer Planung. Derzeit sehen wir eine Tendenz, dass die Kunden bereits für den Sommer und auch für den Winter buchen. Andere buchen nach wie vor ganz kurzfristig. Wer jetzt schon längerfristig bucht, kommt womöglich in den Genuss günstigerer Preise, gerade mit Blick auf mögliche Preiserhöhungen.

Wie schwer würde ein Energieembargo den Luftverkehr treffen?

Gerber: Wir würden Einschränkungen erleben und höhere Preise. Schon heute kommt aber das meiste Öl, das die Branche nutzt, in den Nordseehäfen an. Zu großen Ausfällen sollte ein Embargo daher nicht führen. Wichtig ist, dass wir die strategische Bedeutung der Luftfahrt erhalten.

Was meinen Sie damit?

Gerber: Wenn Europa langfristig eine Rolle in der Welt spielen soll, müssen wir unsere strategischen Stärken sichern. Wir haben schmerzlich lernen müssen, dass es ohne eine militärische Stärke nicht geht. Bei der Energie- und Rohstoffversorgung dürfen wir in Zukunft nicht mehr von fragwürdigen Systemen abhängig sein. Europa mit seiner Wirtschaftskraft braucht eine Verbindung zur Welt – und die liefert das Fliegen. Wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht in eine ähnliche Lage wie beim Militär oder der Energieversorgung manövrieren.

Flughäfen und Airlines haben zahlreiche Stellen abgebaut. Wie groß ist der Personalmangel?

Gerber: Wir tun bereits das Maximale, um auf Personalengpässe zu reagieren, versuchen Beschäftigte anzuwerben, entzerren Spitzen, setzen auf Automatisierung. Aber alles in allem hat die Branche derzeit zu wenig Leute. Das lässt sich nicht einfach beheben. Viele ehemalige Beschäftigte sind in anderen Branchen wie der Logistik untergekommen und bleiben dort. Zugleich sind die Sicherheitsanforderungen im Flugverkehr hoch, die Zuverlässigkeitsüberprüfungen dauern sehr lange.

Sind während der Pandemie viele Beschäftigte und Reisende beim Fliegen erkrankt?

Gerber: Die Flieger waren und sind fast immer coronafrei. Das beste Belüftungssystem, das man haben kann, ist in Flugzeugen verbaut. Die Ansteckungsgefahr im Flugzeug beim Tragen einer Maske ist ungefähr so hoch wie ein Sechser im Lotto – eins zu 17 Millionen.

Sollte die Maskenpflicht in Flugzeugen erhalten bleiben?

Gerber: Nein. Wenn anderswo keine Masken gebraucht werden, dann ist es ja geradezu widersinnig, wenn im Flugzeug, wo die Belüftung am besten ist, Masken getragen werden müssen.