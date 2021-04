Firmen vorsichtig optimistisch

München. Die Unternehmen in Deutschland sind trotz merklicher Corona-Impffortschritte nur vorsichtig optimistisch. Zwar bewerten sie die konjunkturelle Lage besser, die Zukunftsaussichten werden aber nach wie vor durch die Pandemie getrübt. Entsprechend hellte sich das Ifo-Geschäftsklima nur leicht auf. Dennoch ist es der dritte Anstieg von Deutschlands wichtigstem Konjunkturbarometer in Folge, was unter Ökonomen normalerweise als konjunktureller Wendepunkt interpretiert wird. Auch die Bundesregierung ist inzwischen optimistischer und hebt ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft für das laufende Jahr auf 3,5 Prozent an, wie am Montag aus Regierungskreisen verlautete. Zuletzt hatte sie für 2021 ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 3,0 Prozent erwartet.

Hohe Export-Nachfrage

Im April stieg der Geschäftsklimaindex gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf 96,8 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Dabei fallen die Ergebnisse gemischt aus: Während sich das Geschäftsklima in Industrie und Handel besserte, sank es unter Dienstleistern und am Bau. „Die dritte Infektionswelle und Engpässe bei Vorprodukten dämpfen die Erholung der deutschen Wirtschaft“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Reinhard Houben, bezeichnete den minimalen Anstieg „eine echte Enttäuschung“. Das sei das Ergebnis des langsamen Impftempos.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt die Frühjahrsprojektion der Regierung am Dienstag vor. Diese war bisher pessimistischer als etwa Forschungsinstitute, die Mitte April in einer Gemeinschaftsdiagnose ein Wachstum von 3,7 Prozent prognostiziert hatten. Altmaier hatte in einem Interview gesagt: „Trotz der andauernden Lockdown-Situation entwickelt sich die Wirtschaft stärker, als von vielen erwartet.“ Im Januar habe man ein Wachstum von 3 Prozent prognostiziert. „Nach den aktuellen Zahlen sieht es sogar noch etwas besser aus.“

Innerhalb der deutschen Wirtschaft zeigt sich schon länger ein zweigeteiltes Bild: Während Branchen wie Einzelhandel oder Gastronomie weiter von Schließungen belastet sind, ist die Lage in der Industrie vergleichsweise gut. Das liegt auch daran, dass in wichtigen Exportmärkten wie China die Nachfrage steigt. Doch auch die Industrie steht vor Schwierigkeiten – neben der ungewissen Weiterentwicklung der Pandemie macht der Mangel an Mikrochips Probleme. dpa

