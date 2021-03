Heidelberg. In Heidelberg sind Ende Februar zwei jeweils 26 Jahre alte syrische Männer wegen des Verdachts des Betreibens von Hawala-Banking festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Dienstag mitteilte, soll es dabei um 150 000 Euro gegangen sein. Hawala-Banking ist ein in Deutschland teils illegales, komplexes Bargeld-Transfersystem, bei dem Händler das Kundengeld über zwei Geldtöpfe verrechnen. Es wird vor allem für den Transfer in Krisengebiete verwendet. Im November 2020 war bereits ein Mann in Mannheim wegen dieses Tatbestands zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Auf Nachfrage teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Verfahren gebe. jor