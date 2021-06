Fertig bis Jahresende?

St Petersburg. Russland will die Ostseepipeline Nord Stream 2 trotz der Widerstände aus den USA und von deutschen Umweltschützern bis Ende dieses Jahres fertigstellen. Vize-Regierungschef Alexander Nowak sagte am Donnerstag am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg, dass die Arbeiten an der russisch-deutschen Gasleitung fortgesetzt würden. „Die Betreiberfirma und die beteiligten Unternehmen machen mit der Realisierung weiter“, sagte Nowak. „Wir hoffen, dass die Arbeit beendet wird – vielleicht bis Ende dieses Jahres.“

AdUnit urban-intext1

Die Leitung mit zwei Strängen auf einer Länge komme auf 2460 Kilometer Rohre, von denen noch rund 100 Kilometer fehlten, sagte Nowak. Russland hatte zwar zuletzt begrüßt, dass die USA auf scharfe Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG verzichten wollten. Ein Ende der Einmischung aus den USA sieht man wegen der laufenden Gespräche zwischen Berlin und Washington zu dem Milliardenprojekt aber nicht. Der Kremlbeamte Sergej Iwanow beklagte, dass die USA weiter Druck auf das europäische Energieprojekt ausübten. Der für Umweltfragen zuständige Mitarbeiter der Präsidialverwaltung betonte, dass die russische Gasgewinnung deutlich sauberer sei als das in USA durch die umstrittene Fracking-Methode hergestellte Gas. dpa