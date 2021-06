„Fehlgeleitete Debatte“

Mannheim. Die Mannheimer IG Metall hat die aktuelle Debatte um eine mögliche Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 68 Jahre kritisiert. Aus Sicht der Gewerkschaft führt eine höhere Altersgrenze nicht dazu, dass die Menschen länger arbeiten. Stattdessen erhielten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die längere Arbeit nicht leisten können, eine gekürzte Rente.

AdUnit urban-intext1

„Wir brauchen realistische Altersgrenzen und flexible Ausstiegsoptionen für den Rentenzugang“, sagte Thomas Hahl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, einer Mitteilung zufolge. „Nur das passt zur Wirklichkeit in den Betrieben und das wollen die Menschen.“ Wer 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, müsse ohne Kürzung in den Ruhestand gehen können.

Bedeutung von Tarifen betont

Viel zu oft werde bei der Rentendebatte außer Acht gelassen, was aus Sicht der IG Metall die Ursachen für Altersarmut sind: Tarifflucht, Niedriglöhne sowie prekäre Arbeitsverhältnisse. „Wir brauchen deshalb mehr denn je eine Stärkung des Tarifsystems und tariflich geregelter Einkommen wie Arbeitsbedingungen“, forderte Hahl.

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium – ein 39-köpfiges Beratergremium aus Wissenschaftlern, dem auch der Mannheimer Volkswirtschaftsprofessor Eckhard Janeba angehört – hatte zuletzt vorgeschlagen, das Renteneintrittsalte bis 2042 weiter auf 68 anzuheben.

AdUnit urban-intext2

Die IG Metall verwies in ihrer Mitteilung auf das eigene Rentenkonzept der Gewerkschaft, das unter anderem eine Ankopplung der Renten an Löhne und Gehälter, die Wiedereinführung von Mindestentgeltpunkten, höhere Steuerzuschüsse für die Rentenversicherung sowie die Stärkung der betrieblichen Altersversorgung vorsehe. red