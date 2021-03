Mannheim/ Stuttgart. Große Unternehmen agieren meist global – auch wenn es um millionenschwere Streitigkeiten geht. Dafür werden in aller Welt, ob London, Amsterdam oder Singapur, spezialisierte Gerichte, zunehmend auch private Schiedsstellen angerufen. Auf diesem Terrain will die Justiz Boden zurückerobern. Deshalb hat Baden-Württemberg die ersten deutschen Commercial Courts eingerichtet – in Stuttgart und Mannheim.

Hochkomplexe Verfahren

Der Zweitstandort neben der Landeshauptstadt galt insofern als prädestiniert, als es am Mannheimer Landgericht bereits zwei Patentkammern mit exzellentem Ruf gibt und diese bei Verwertungsstreitigkeiten von internationalen Herstellern, insbesondere aus der Mobilfunkbranche, angerufen werden – ob von Apple oder Nokia.

Noch muss sich bei nationalen Großunternehmen wie weltweiten Konzernen herumsprechen, dass es seit November 2020 in Mannheim und Stuttgart eine Anlaufstelle für hochkomplexe Wirtschaftsstreitigkeiten und gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen gibt. Die spezialisierten Kammern verhandeln bei Bedarf in Englisch – ohne Dolmetscher oder zeitintensives Übersetzen von deutschen Verträgen. Damit bei brisantem Zank rasch eine rechtlich wasserdichte Lösung erfolgen kann, sind Beweisaufnahmen in einem Block möglich. Außerdem kann ein Verfahren mit einem ganzen Knäuel von Zwistigkeiten per Videokonferenz vorbesprochen und der Stoff „abgeschichtet“ werden.

Derzeit landen beim Mannheimer Commercial Court bereits anhängige Verfahren. Und so leuchten dieser Tage ein Berufsrichter und zwei Handelsrichter die konfliktreichen Verflechtungen des regional verwurzelten Familienunternehmens Weidenhammer aus. Dass erbittert gestritten wird, offenbart schon der Blick auf rund ein Dutzend Wirtschaftsanwälte an drei Tischreihen. Der Vorsitzende Richter Torsten Henning stellt gleich zu Beginn klar, dass sich die Kammer auf Rechtsfragen konzentrieren wolle und nicht darauf, „wer mit wem verheiratet war, und wer wem die Türen vernagelt hat“.

Während der Verhandlung blitzt immer wieder auf, dass es nicht nur um strittige Gesellschafterbeschlüsse in Zusammenhang mit der Auflösung einer Verwaltungs-GmbH geht. Letztlich kämpfen die Nachkommen aus der ersten Ehe des inzwischen 88-jährigen Unternehmensgründers und Mehrheitsgesellschafters um Anteile aus dem Familienvermögen. Streitigkeiten sind bereits 2014 an die Öffentlichkeit gedrungen, als die von Arthur Weidenhammer als Erfolgsstory aufgebaute Produktion für Verpackungen, beispielsweise für Pringles-Chips und Nesquick, an den US-Konzern Sonoco verkauft wurde. Damals gab es mediale Schlagzeilen wie „Dallas und Denver in Hockenheim“. Später wurde bekannt, dass die drei erwachsenen Kinder jeweils 40 Millionen Euro erhielten. Inzwischen kreist der Familienzwist um eine Immobiliengesellschaft und die Rückübertragung eines Industriegrundstückes – Streitwert: 6,9 Millionen Euro.

Streitwerte ab zwei Millionen Euro

Auch in Stuttgart hat der Commercial Court mit schon vorher anhängigen Verfahren die Arbeit aufgenommen. Beispielsweise geht es bei zwei Klagen mit einem Gesamtstreitwert von 23,5 Millionen Euro um mögliche Ansprüche gegen einen Hersteller von Schienenfahrzeugen wegen angeblicher Mängel und verspäteter Lieferung. Der Commercial Court befasst sich an beiden Standorten ausschließlich mit Wirtschaftskonflikten in der Größenordnung von mindesten zwei Millionen Euro. Jenseits der 30 Millionen werden Gebühren (für Gerichte wie Anwälte) gedeckelt, um Prozesskosten kalkulierbar zu halten – eine Regelung, die sich bei den Patentkammern bewährt.