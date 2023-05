EZB sieht Ziel noch nicht erreicht

Frankfurt. Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte. Damit drosselt sie das Zinserhöhungstempo und bleibt auch hinter den Erwartungen einiger Marktbeobachter zurück. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt auf 3,75 Prozent. Lagern Banken Geld bei der EZB, erhalten sie dafür künftig 3,25 Prozent Zinsen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Inflationsaussichten sind zu hoch, und das über einen zu langen Zeitraum“, begründete EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Anschluss an die aktuelle Ratssitzung. Deswegen werde die europäische Notenbank auf dem Weg zu einem angemessenen Zinsniveau auch nicht pausieren. Eine solche Zinspause wird derzeit vor allem in den USA vor dem Hintergrund der wieder aufflammenden Bankenkrise diskutiert. Lagarde betonte, dass die EZB die Leitzinsen auf ein Niveau bringen werde, das „ausreichend restriktiv“ sei. „Wir haben noch eine Wegstrecke vor uns“, sagte sie.

Die Inflation im Euroraum hatte sich zuletzt wieder etwas verstärkt. Im April lagen die Verbraucherpreise nach Schätzung des Statistikamtes Eurostat um sieben Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im März war die jährliche Teuerungsrate nicht zuletzt wegen gesunkener Preise für Energie deutlicher von 8,5 Prozent auf 6,9 Prozent gesunken.

Mehr zum Thema Konjunktur EZB drosselt Tempo der Zinserhöhungen Mehr erfahren Konjunktur Fed dreht weiter an Zinsschraube - EZB vor neuer Erhöhung Mehr erfahren US-Notenbank Fed entscheidet Leitzins: Zehnte Anhebung in Folge erwartet Mehr erfahren

Die sogenannte Kerninflation, die Energie und Nahrungsmittel nicht berücksichtigt, ging minimal zurück – von 5,7 auf 5,6 Prozent und bleibt damit immer noch weit über dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB. Seit Juli vergangenen Jahres hat die EZB insgesamt sieben Mal die Zinsen um insgesamt 375 Basispunkte angehoben.

Der zugrundeliegende Preisdruck sei nach wie vor hoch, betont die EZB. Gleichzeitig konstatiert sie aber, dass die restriktive Geldpolitik anfange zu wirken: Lagarde verwies auf die jüngste Banken-Umfrage der EZB, aus der hervorgeht, dass die Kreditinstitute im Euroraum die Bedingungen für eine Kreditvergabe im ersten Quartal erneut verschärft haben. Die bisherigen Zinserhöhungen wirkten stark auf die Finanzierungs- und die monetären Bedingungen im Euroraum durch, analysiert die Notenbank.

„Einen Augenblick innehalten“

Erhöhungen der Leitzinsen verteuern Kredite und bremsen die Nachfrage. Allerdings wirken Zinserhöhungen erfahrungsgemäß immer erst mit Verzögerung.

Mit ihrem Zinsschritt am Donnerstag gehe die EZB in die geldpolitische Feinsteuerung, kommentierte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff: „Die Leitzinsen liegen deutlich über drei Prozent und die einzelnen Zinsschritte brauchen Zeit, um zu wirken“. Die EZB nehme etwas Tempo aus dem Zinserhöhungskurs, ohne von ihrer grundsätzlichen Richtung abzuweichen, urteilte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis: „Einen Augenblick innezuhalten und jetzt erstmal die Wirkung der bisherigen Zinsschritte zu beobachten, ist verständlich.“ In manchen Branchen seien die Belastungen durch die Zinssteigerungen inzwischen nicht unerheblich.

Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Martin Wansleben, nannte die erneute Zinserhöhung einen richtigen, wenn auch für viele Unternehmen schwierigen Schritt. „Nur wenn die Inflation stabil auf niedrigem Niveau ist, kann auch die Wirtschaft in der Breite wieder investieren“, sagte er.

Einen Schritt weiter kommen will die EZB außerdem beim Abbau ihres aufgeblähten Wertpapierbestands: Von Juli an sollen Gelder aus auslaufenden Wertpapieren des Kaufprogramms APP nicht mehr in den Erwerb neuer Anleihen gesteckt werden, teilte die Notenbank mit. Den Kauf frischer Wertpapiere im Rahmen des Programms hatte die EZB bereits zum 1. Juli 2022 eingestellt. In den vergangenen Jahren hatte die EZB große Summen in den Ankauf von Staats- und Unternehmenspapieren gesteckt, um die Konjunktur zu stützen. Bis die Bestände aus dem Kaufprogramm vollständig abgebaut sind, dürfte es Lagarde zufolge 12 bis 15 Jahre dauern.

Die US-Notenbank Federal Reserve hatte ihren Leitzins zur Bekämpfung der hohen Verbraucherpreise am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte angehoben – es war die zehnte Erhöhung in Folge. Der Leitzinskorridor liegt damit jetzt bei fünf bis 5,25 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 2007. Bereits neun Mal hat die Notenbank in den vergangenen 14 Monaten die Zinsen erhöht.

Politischer Druck auf die Fed

In seinem Ausblick auf die kommenden Zinsentscheidungen ließ sich Fed-Chef Jerome Powell alle Möglichkeiten offen, auch eine Zinserhöhungssause. Rasche Senkungen schließt er dagegen aus. In Anbetracht der aktuellen Nöte amerikanischer Kreditinstitute steigt allerdings der politische Druck auf die US-Währungshüter: Mehrere linksgerichtete Abgeordnete, unter ihnen die Senatorin Elizabeth Warren und der Senator Bernie Sanders, drängen Powell öffentlich zu einem milderen Kurs. Marktexperten weisen darauf hin, dass Powell seinen Ausblick bereits weicher formuliert habe als bei den vorgegangenen Zinsentscheidungen. In seiner Analyse hob der oberste US-Währungshüter hervor, dass der harte Geldkurs bereits Wirkung zeige.