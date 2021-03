Mannheim. Die Corona-Pandemie hat dem Exportgeschäft der regionalen Industrie im vergangenen Jahr nur einen leichten Dämpfer versetzt: Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar am Montag mitteilte, erzielten die Betriebe 2020 im Ausland Umsätze von 16,3 Milliarden Euro – das waren 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr.

Der Export bleibe das Fundament des verarbeitenden Gewerbes: Mehr als sechs von zehn Euro habe es im Ausland erlöst. Die Exportquote im Bezirk der IHK lag mit 60,9 Prozent weiter über dem landesweiten Durchschnitt von 57 Prozent und deutlich über dem Bundesdurchschnitt: Die gesamte deutsche Industrie erwirtschafte rund die Hälfte ihrer Umsätze im Ausland, hieß es bei der Kammer.

Höchste Quote in Mannheim

„Die Industrieunternehmen in der Region sind international ausgezeichnet aufgestellt. Allerdings konnten auch sie sich nicht dem Schlag entziehen, den die Corona-Pandemie dem Welthandel versetzt hat“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke. „Insgesamt bleibt die Industrie aber ein wichtiger Taktgeber unserer Konjunktur. Das zeigen auch die jüngsten Zahlen zum gewachsenen Auftragseingang.“ Innerhalb des IHK-Bezirks erreichte der Stadtkreis Mannheim mit 67,3 Prozent die höchste Exportquote. Hier seien die Auslandsumsätze gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro gestiegen. An zweiter Stelle folgt der Rhein-Neckar-Kreis mit 54,9 Prozent Exportquote.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Link Industrieumsätze in der Region Mehr erfahren