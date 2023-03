EU sagt Provisionen den Kampf an

Frankfurt. Werden Vermögensanlageprodukte auf Provisionsbasis verkauft, bekommen die Berater bei Banken, Fondsmanagern oder Versicherungen meist für die vermittelte Geldanlage eine Provision. Durch diese Konstellation seien Interessenkonflikte vorprogrammiert, argumentieren Kritiker, darunter die amtierende EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness. Anlageberater würden dazu verleitet, ihren Kunden vor allem die Produkte anzubieten, für die sie die höchste Provision bekommen. Überdies sei das Verfahren für die Anleger schwer zu durchschauen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Provisionszahlungen im Finanzvertrieb stehen in Deutschland seit Langem in der Kritik. „Wir beobachten seit Jahrzehnten immer wieder, dass die provisionsgetriebene Anlageberatung falsche Anreize setzt und im Verbrauchersinn nicht zu optimalen Ergebnissen führt,“ sagt etwa Dorothea Mohn vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.

Gesetzliche Regeln für Honorarberatung Seit dem 1. August 2014 ist die Honorarberatung über Vermögensanlagen im sogenannten Honoraranlageberatungsgesetz geregelt. Demnach dürfen Honoraranlageberater nicht nur Finanzinstrumente anbieten, die sie selbst oder Emittenten aufgelegt haben, mit denen sie selbst wirtschaftlich eng verbunden sind. Außerdem wurden die Zulassungskriterien geregelt: Wer gegen ein Honorar gewerblich zu Finanzanlageprodukten beraten möchte, benötigt eine gewerberechtliche Erlaubnis. Außerdem besteht eine Pflicht zur Eintragung in das Vermittlerregister der Industrie- und Handelskammern. „Honoraranlageberater“, die alle Finanzinstrumente einschließlich Aktien oder Zertifikaten anbieten, werden von der BaFin zugelassen und überwacht. Laut der DIHK gibt es aktuell rund 40 000 selbstständige Anlageberater, die als Finanzanlagenvermittler tätig sind, und 308 selbstständige Anlageberater, die Honorar-Anlageberatung erbringen. sr

Die Verbände der Kreditwirtschaft dagegen werben vehement dafür, dass Verbraucher weiter zwischen provisions- und honorarbasierter Beratung wählen können sollen. „Die in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zusammengeschlossenen Verbände der Banken und Sparkassen kritisieren deutlich die bekanntgewordenen Pläne der EU-Kommission zur „Retail Investment Strategy“, betont der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). Der Deutsche Fondsverband (BVI), der nach eigenen Angaben die Interessen von 114 Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter mit rund vier Billionen Euro Anlagekapital vertritt, warnt, ein Verbot von Provisionen bringe vor allem für Kleinanleger Nachteile.

Mehr zum Thema Finanzen Wie weit weg ist die Silicon Valley Bank? Mehr erfahren Geldinstitut Wie weit weg ist die Silicon Valley Bank? Mehr erfahren Bankenbranche Notenbank hilft Credit Suisse mit Milliardenkredit Mehr erfahren

Gerade in Zeiten hoher Inflation werde es immer wichtiger, dass insbesondere Kunden mit geringem Vermögen oder wenig Erfahrung mit Wertpapieren der Zugang zu umfassenden Beratungsleistungen ermöglicht wird, so der BVR. Nach Branchenangaben liegen Stundensätze für unabhängige Anlageberatungen zwischen 150 und 200 Euro pro Stunde. Möglich ist aber auch die Vereinbarung eines Pauschalhonorars.

„Der Druck ist enorm“

Banken und Versicherungen befürchten, dass ihre Kunden ganz von einer Konsultation absehen, wenn diese Geld kostet. Provisionen sind eine wichtige Einnahmequelle. Umfragen zufolge kann sich aber nur eine Minderheit der Deutschen vorstellen, für eine Beratung ein gesondertes Honorar zu bezahlen. Allerdings ist auch der Vertrieb von über Provisionen vertriebenen Anlageprodukten nur scheinbar umsonst. Die Kosten werden eingepreist und an die Anleger weitergegeben. Vor allem bei kapitalansparenden Versicherungen seien diese Effekte für die Anleger aber kaum zu erkennen, kritisieren die Verbraucherzentralen.

Konkurrenz und Verkaufsdruck sind groß: Rund 300 000 Berater bei Banken, Fonds oder Versicherungen verkaufen hierzulande Anlageprodukte auf der Basis von Erfolgsbeteiligungen. „Der Druck, Abschlüsse zu erzielen, ist enorm“, betont Mohn. Die Finanzaufsicht BaFin registrierte 2018 in ihrem Jahresbericht 126 185 Angestellte von Banken und sonstigen Wertpapierdienstleistern, die Anlageberatung erbringen. Zahlenmäßig sind die reinen Honorarberater klar in der Minderheit und oft auch nicht leicht zu finden. Seit sechs Jahren können Interessenten immerhin im Honoraranlageberater-Register auf der Internetseite der BaFin nach Anbietern suchen, die Finanzberatung auf Honorarbasis erbringen.

Banken, die vollkommen ohne Provisionsmodelle auskommen, sind rar. Einzig die kleine Darmstädter Privatbank Quirin mit 72 000 Kunden wirbt mit völliger Unabhängigkeit von Umsatzbeteiligungen: „Die Quirin Privatbank ist bis heute die einzige Bank, die auf Provisionen komplett verzichtet“, erklärt eine Sprecherin. Das Honorar bewege sich zwischen knapp 0,5 und 1,28 Prozent des Anlagebetrags pro Jahr: „Die oft versteckten Kosten der vermeintlich kostenlosen Beratung ist deutlich teurer als ein transparentes Honorar plus Produktkosten.“

In Großbritannien sind Provisionsmodelle bereits seit zehn Jahren verboten. Viele Banken wollten danach keine Kleinanleger mehr betreuen, warnen Bankenvertreter. Breite Kreise der Bevölkerung seien inzwischen von der Beratung abgeschnitten.

„Falsch“, sagt Dorothea Mohn von der Verbraucherzentrale: „Eine Beratungslücke würde entstehen, wenn Verbraucher Finanzberatung wünschen, sich aber keine leisten können“, sagt sie. Untersuchungen des britischen Finanzministeriums und der britischen Finanzaufsicht widerlegten diese Annahme aber. Ähnliches zeige das Beispiel Niederlande, wo Provisionen ebenfalls nicht mehr gestattet sind: „Nur zwei Prozent der Verbraucher sahen dort die Kosten einer Finanzberatung als Hindernis, sich beraten zu lassen“, so Mohn.

Lindner verteidigt Modell

Derweil muss sich McGuinness wohl auf Gegenwind unter anderem aus Berlin einstellen. Das Bundesministerium für Finanzen verweist darauf, dass der deutsche Gesetzgeber mit dem zweiten Finanzmarktnovellierungsgesetz (2. FiMaNoG) bereits schärfere EU-Auflagen für den Vertrieb von Finanzprodukten in nationales Recht umgesetzt habe. In einem Brief an die Finanzkommissarin verteidigte Bundesfinanzminister Christian Lindner unlängst den deutschen Status quo, in dem beide Modelle erlaubt sind: Vor allem im Versicherungssektor müssten Produkte zur Altersvorsorge leicht zugänglich sein, argumentierte er.

Bisherige Verschärfungen zur Offenlegung der Kosten für Finanzprodukte hätten nicht zu einer Verlagerung von der Provisions- zur Honorarberatung geführt, hält EU-Kommissarin McGuinness entgegen. „Bankkunden sind hierzulande immer noch schlechter geschützt als Autokäufer“, wettert Quirin-Gründer und CEO Karl Matthäus Schmidt. Noch im Frühjahr will die Finanzkommissarin angeblich Details zu ihren Reformvorschlägen vorlegen.