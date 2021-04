Daimler-Vertriebsvorständin Britta Seeger (51, Bild) hat schon vor der Weltpremiere des neuen EQS Probe gesessen. Besonders habe es ihr das Interieur angetan, sagt sie in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. „Wir erleben ein hohes Interesse an rein elektrischen Fahrzeugen und erwarten viele Neukunden.“

Diese sollten finanziell auf jeden Fall gut situiert sein. Zwar nennt Seeger auf Nachfrage noch keinen Preis für die neue Elektro-S-Klasse. Laut Branchenkennern dürfte er allerdings bei rund 100 000 Euro beginnen. Innovationen werden oft zuerst in der Oberklasse eingeführt – ein Flaggschiff zeigt, was mit einer neuen Technologie möglich sein soll. Später aber werden die Neuheiten in der Regel auch auf preisgünstigere Fahrzeuge ausgerollt. So will Daimler bis 2022 das gesamte Portfolio von Autos der Marke Mercedes-Benz elektrifizieren und Kunden in jedem Segment verschiedene Alternativen anbieten – vom Smart bis zum sportlichen Geländewagen (SUV). Der EQS wird in Sindelfingen bei Stuttgart produziert. Mitte Juni kommt er in den Handel. jung