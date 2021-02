Frankfurt. Nicht börsennotiert, aber in diesen Zeiten sehr präsent. Weil der Transport von medizinischer Ausrüstung, Vorprodukten von Impfstoffen und mittlerweile auch bei der weltweiten Verteilung von Impfstoffen in der Pandemie eine wichtige Rolle spielen. Es geht um Lufthansa Cargo, die Frachttochter der Airline. Zudem ist das Unternehmen eine wichtige Stütze für den durch die Reisebeschränkungen schwer gebeutelten größten Luftfahrtkonzern Europas. Denn Lufthansa Cargo fliegt auf Rekordkurs. Ab 1. März zieht das Unternehmen zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich: Mit Dorothea von Boxberg übernimmt zum ersten Mal eine Frau den Chefposten des derzeit unbestrittenen systemrelevanten Unternehmens.

Die 47-jährige Wirtschaftsingenieurin löst Peter Gerber ab, der künftig die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines führt. Von Boxberg arbeitet bereits seit 2007 für die Lufthansa, zunächst in mehreren Funktionen in der Passagiersparte. 2015 wechselte sie zu Lufthansa Cargo, wurde dort 2018 in den Vorstand berufen, wo sie für Produkt und Vertrieb zuständig ist. Vor ihrem Wechsel zur Lufthansa arbeitete die Mutter von drei Kindern für die Unternehmensberatung Boston Consulting und das Luftfahrt-Bündnis Star Allianz.

Einsatz für weibliche Führung

Von Boxberg freilich macht kein großes Aufheben um ihre Berufung zur Chefin des Unternehmens mit weltweit rund 4500 Beschäftigten. Aufsichtsratschef Harry Hohmeister bezeichnet sie knapp als „versierte“ Managerin. „Mit ihrer Kreativität und ihrem Engagement werde sie Lufthansa Cargo auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten erfolgreich weiter entwickeln.“

Eigentlich solle es selbstverständlich sein, dass auch eine Frau eine solche Aufgabe übernimmt, sagt die 47-Jährige. Freilich ist das hierzulande immer noch die Ausnahme. Bei Lufthansa allerdings sitzen seit Jahren schon immer Frauen im Vorstand der Konzern-Mutter und auch in den obersten Führungsgremien der Töchter. Allerdings ist das Verhältnis im Lufthansa-Vorstand derzeit überschaubar: Mit Christina Foerster gehört nur eine Frau zur Runde mit fünf Männern um Vorstandschef Carsten Spohr.

An eine Frauenquote klammert sich von Boxberg aber nicht, wie sie im Gespräch mit dpa betont. Allerdings müssten bestehende Benachteiligungen für Frauen überwunden und Frauen gezielt gefördert werden. Allerdings räumt sie auch ein, dass es sich bei internen Stellenausschreibungen weniger Frauen bewerben als Männer.

Gerade durch die Herausforderungen der Pandemie war Produkt- und Vertriebschefin von Boxberg im vergangenen Jahr besonders gefordert. Und ist es auch weiter. Die aktuell 17 Frachtmaschinen von Lufthansa Cargo waren und sind für den Transport von Schutzausrüstungen und Masken und anderem medizinischem Material extrem gefragt. So stark, dass die Kapazitäten nicht ausreichen. Denn die Hälfte der Fracht befördert Lufthansa Cargo normalerweise in den Bellys, den Laderäumen von Passagierjets. Die aber standen und stehen zum größten Teil am Boden. Letztlich mussten etliche Passagiermaschinen auch für den Transport von medizinischer Ausrüstung eingesetzt werden.