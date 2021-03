Berlin. Die Euphorie auf dem Börsenparkett scheint grenzenlos. Der Deutsche Aktienindex (Dax) klettert in dieser Woche von Rekord zu Rekord. Erstmals in seiner Geschichte sprang der Leitindex am Montag über die Marke von 14 200 Punkten. Im Höhenrausch fiel keine Stunde später auch die Marke von 14 300 Punkten, am Dienstag und Mittwoch folgten weitere Bestmarken. Am Donnerstag überbot der Dax den vierten Tag in Folge sein Allzeithoch, kletterte am Nachmittag auf 14 591 Punkte. Und das, obwohl die Infektionszahlen steigen, die Auszahlung der Corona-Hilfen stockt, ganze Branchen weiter stillstehen. Finanzmärkte und Konjunktur scheinen voneinander losgelöst. Kann das gut gehen?

Milliardengewinne statt Fantasie

Ein Jahr ist es her, dass der Dax binnen eines Monats fast 40 Prozent an Wert einbüßte. Nach dem schnellsten Crash folgte die schnellste Erholung aller Zeiten. Viele wollten mitverdienen. Laut dem Deutschen Aktieninstitut (DAI) kamen im vergangenen Jahr 2,7 Millionen neue Aktionäre hinzu, die Aktionärsquote stieg auf den höchsten Stand seit 20 Jahren. Damals platzte die Dotcom-Blase, bei der viele Anleger vor allem in neue Firmen mit digitalen Konzepten investiert hatten.

Der deutsche Aktien-Leitindex Dax hat am Donnerstag mit zwischenzeitlich 14 595 Punkten den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. © dpa

Auch heute sind Tech-Werte heiß gelaufen. Deutsche Konzerne spielen aber kaum eine Rolle. Stattdessen dominieren die US-Firmen, die schon vor der Pandemie Börsenschwergewichte waren. Apple, Amazon und die Google-Mutter Alphabet haben binnen eines Jahres jeweils mehr als 50 Prozent an Börsenwert zugelegt. Ihnen ist das rasante Wachstum an den US-Börsen zu verdanken, insbesondere beim Index S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen listet.

„Beim S&P 500 haben die sechs größten Tech-Firmen rund 30 Prozent der Kursperformance des vergangenen Jahres ausgemacht“, sagte Andreas Lipkow, Finanzstratege der Comdirect Bank, unserer Redaktion. Der Unterschied zur Jahrtausendwende: Die Tech-Konzerne liefern nicht nur Fantasie, sondern Milliardengewinne.

Dennoch sorgt die extrem rasante Entwicklung dafür, dass erste Alarmglocken schrillen. Der nach dem Börsenaltmeister benannte Warren-Buffett-Indikator, der die Preise der Aktien in ein Verhältnis zum vierteljährlichen Bruttoinlandsprodukt setzt, lag zuletzt bei 180 Prozent – und damit höher als beim Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre. Auch das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis der im amerikanischen S&P-500-Index notierten Unternehmen liegt mit rund 35 beispielsweise doppelt so hoch wie im Durchschnitt.

Vor allem eine drohende Inflation bereitet derzeit Sorgen an den Finanzmärkten. Steigt sie stark, könnten die Notenbanken gezwungen sein, die Zinsen zu erhöhen. Insbesondere für junge Firmen, die das billige Geld für ihr Wachstum benötigen, wäre das eine Hiobsbotschaft. Entsprechend gaben die Tech-Werte in den vergangenen zwei Wochen stark nach, etablierte Industriekonzerne hingegen konnten zulegen – ein Grund für den Höhenflug des Dax, der vor allem konjunkturabhängige Konzerne listet.

Doch sowohl der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, als auch die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, reagierten prompt. Man werde in der Krise auch weiterhin günstige Finanzierungsbedingungen sicherstellen, sagte Lagarde am Donnerstag.

„Stärkstes Wachstum seit 1929“

Die schnelle verbale Beruhigung von Powell und Lagarde hatte bereits zuvor dazu geführt, dass sich die Tech-Werte bald wieder stabilisierten. Zugleich stiegen herkömmliche Branchenwerte weiter im Kurs. Comdirect-Marktexperte Lipkow bereitet allerdings die Frage Sorge, was passiert, wenn sich die Tech-Werte mit den Werten der herkömmlichen Branchen auf hohem Niveau angleichen. „Perspektivisch könnten wir eine böse Überraschung erleben. Damit rechne ich aber frühestens gegen September oder Oktober.“

Optimistischer geht Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, mit der Situation um. „Aktuell zeichnet sich das stärkste Wachstum seit der Weltwirtschaftskrise 1929 ab“, sagte er unserer Redaktion. Zwar bestehe immer die Gefahr einer größeren Korrektur, derzeit gebe es aber Rückenwind: „Wir erwarten die Aktienmärkte zum Jahresende höher als heute.“