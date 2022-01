Erneut Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz. Schüler, Pendler und andere Kunden privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz warten am Donnerstag vergeblich an den Haltestellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im festgefahrenen Tarifstreit die Fahrerinnen und Fahrer an allen Standorten kurzfristig und ohne Vorankündigung von Mittwochabend ab wieder zum Streik aufgerufen. Der Streikaufruf gilt bis einschließlich Sonntag, 6. Februar.

"Der Versuch, in letzter Minute durch eine Schlichtung einen Streik abzuwenden, wurde von der Arbeitgeberseite abgewiesen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider der Deutschen Presse-Agentur. Der Arbeitgeberverband VAV erklärte: "Wir haben von Verdi die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen." Ein neuer Manteltarifvertrag habe vor allem wegen noch offener Fragen der Refinanzierung noch nicht abgeschlossen werden können, sagte der Hauptgeschäftsführer Heiko Nagel. In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Ausständen bei privaten Busunternehmen gekommen.

Von dem Streik betroffen sind den Angaben zufolge sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte GmbH, der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, der Palatina Bus GmbH, der Stadtbus Bad Kreuznach GmbH, der MB Moselbahn mbH, der VRW, der MVB, der Zickenheiner GmbH, der BVB Verkehrsgesellschaft GmbH, der eurobus Verkehrs-Service GmbH Rheinland-Pfalz, der Stadtbus Zweibrücken GmbH, der koveb aus Koblenz sowie Orthen Reisen. Auch der Überland- und der Buspendelverkehr seien betroffen.