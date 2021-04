Engelhorn erwägt Verfassungsbeschwerde gegen geplantes Gesetz

Die Initiative „Händler helfen Händlern“ bereitet eine Verfassungsbeschwerde gegen das geplante Infektionsschutzgesetz mit der umstrittenen Bundesnotbremse vor. Zu der Initiative gehören unter anderem der Mannheimer Modehändler Engelhorn, Intersport, Rose Bikes, Ernstings Family, Tom Tailor und die Verbundgruppe EK Servicegroup. So hat man einer Mitteilung zufolge von Rechtsanwälten abklären lassen, dass eine Verfassungsbeschwerde in Form einer Sammelklage rechtlich möglich ist, wenn das Gesetz von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wird.

Fabian Engelhorn (kleines Bild), geschäftsführender Gesellschafter der Engelhorn-Gruppe, kritisierte gegenüber dieser Redaktion „die vollkommen willkürliche Behandlung der verschiedenen Handelsformen“. Ein Großteil des Handels zähle zu den Hauptleidtragenden der Corona-Maßnehmen, werde aber nicht ausreichend entschädigt und habe nach Monaten des Lockdowns weiter keine Perspektive. Dabei gelte gerade im Handel dank funktionierender Hygienekonzepte die Ansteckungsgefahr als gering. Man biete der Politik immer wieder das Gespräch an. „Wenn es aber keine Lösung für uns gibt, nehmen wir für uns das Recht in Anspruch, die politischen Entscheidungen überprüfen zu lassen“, sagte Engelhorn mit Blick auf eine Verfassungsbeschwerde. be (Bild: Blüthner)