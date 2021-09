„Energiewende ist Frage des Geldbeutels“

Frankfurt. Die Corona-Pandemie hat für Haushalte in Deutschland nicht nur nichts an der Bedeutung und der Notwendigkeit der Energiewende geändert. Sie wird sogar noch wichtiger eingeschätzt als vor Beginn der Pandemie. 92 Prozent der Haushalte befürworten aktuell die Energiewende und sprechen sich damit gegen die Nutzung von fossilen Brennstoffen und für erneuerbare Energien aus. Anfang 2020 lag der Anteil bei 89 Prozent. Zehn Prozent betonen, die Energiewende sei noch wichtiger geworden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Appell für schnelleres Handeln

„Die Zustimmung ist quer durch die Bevölkerung hoch, elf Millionen Haushalte sind Energiewender, 1,5 Millionen mehr als im Vorjahr“, sagte Fritzi Köhler-Geib, Chef-Volkswirtin der Förderbank KfW. Am Dienstag präsentierte sie in Frankfurt das neue Energiewendebarometer. Sie mahnt ausdrücklich, dass viel mehr getan werden müsse. Bleibe es beim bisherigen Trend, würden die Klimaziele nicht erreicht. Allein im Verkehr sei eine Verzehnfachung der Anstrengungen notwendig.

Trotz der breiten Befürwortung der Energiewende und der weiter hohen Bereitschaft zu handeln tut sich die Mehrheit allerdings mit konkreten Maßnahmen schwer, vor allem auch aus finanziellen Gründen. Besonders Besserverdienende investieren in Solaranlagen oder Elektroautos. „Die erfreulichen Zahlen überdecken, dass es weiter eine relativ kleine Gruppe ist, die diese Entwicklung vorantreibt“, sagt Köhler-Geib. „Die Energiewende ist noch immer eine Frage des Geldbeutels. Klimafreundliche Technologien werden nach vor in erster Linie von besserverdienenden Haushalten genutzt.“

Deswegen müssten Anstrengungen übernommen werden, auch einkommensschwächeren Haushalten den Kauf von Solaranlagen oder eines E-Autos zu ermöglichen. Auch sie wollten handeln, ihnen fehle aber das Geld. „Hier liegen die größten Einsparpotenziale“, sagt Köhler-Geib.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Klimaziele sind nur erreichbar, wenn auch Haushalte mit niedrigem Einkommen gewonnen werden“. Der bisherige Trend sei nicht ausreichend, um ein Vielfaches höhere Anstrengungen seien notwendig, so Köhler-Geib. Im Verkehrssektor müssten sie verzehnfacht, bei Gebäuden verdoppelt werden. Generell müsste der CO2-Preis Anreize geben. Elektroautos dürften nicht teurer sein als ein Diesel oder Benziner. Es gebe auch erhebliche Möglichkeiten für eine stärkere Nutzung von Solarenergie. „Auf 80 Prozent der Dächer von Wohnimmobilien gibt es keine Solar- und Photovoltaikanlagen“. Auch dieses Potenzial müsse gehoben werden.

Photovoltaik und Solarthermie

Insgesamt hat die Verbreitung von umwelt- und klimafreundlichen Technologien der Umfrage unter 4000 Haushalten zufolge trotz Corona weiter zugenommen. Gut jeder vierte Haushalt nutze mindestens eine der abgefragten Technologien – also Photovoltaik, Solarthermie, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Kraft-Wärme-Koppelung, eine Holzpelletheizung oder ein Elektroauto. Jeder zehnte Haushalt verfüge über eine Solarthermie-Anlage, dahinter folgen Wärmepumpen und Photovoltaik. 3,4 Prozent der Haushalte besitzen der Studie zufolge ein Elektroauto.

Neben diesen elf Millionen Haushalten planten weitere drei Millionen in den nächsten zwölf Monaten die Anschaffung von „sauberen“ Technologien. Dabei rangiert ein Elektroauto an der Spitze. Fünf Prozent erwägen den Kauf in den nächsten zwölf Monaten, weitere acht Prozent in den kommenden zwei bis drei Jahren. Dabei bewertet Köhler-Geib Vollhybride und auch Plug-In-Hybride als kritisch, sie seien nur Übergangslösungen.

„Deutschland kommt bei den Energiewendetechnologien voran“, sagt die KfW-Chef-Volkswirtin und freut sich. „Die Anzahl der Elektroautos hat sich seit 2019 verdreifacht, fast die Hälfte der Haushalte kann sich vorstellen, in den nächsten zehn Jahren ein Elektroauto zu fahren.“ Es dürften, so Köhler-Geib, noch mehr werden, wenn die Ladeinfrastruktur hierzulande konsequent ausgebaut werde. „Und bei Photovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpen wird die Zehn-Prozent-Marke wohl schon in naher Zukunft geknackt werden.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3