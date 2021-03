Heidelberg. Haushalte in Deutschland müssen sich einer Untersuchung des Vergleichsportals Verivox zufolge in den kommenden Jahren auf steigende Energiekosten einstellen – selbst wenn die EEG-Umlage zur Ökostrom-Finanzierung abgeschafft werden sollte. Wegen des zu Jahresbeginn eingeführten CO2-Preises müsse ein Durchschnittshaushalt künftig mehr für das Heizen und Autofahren bezahlen, als er bei den Stromkosten sparen könnte.

Die EEG-Umlage ist ein wesentlicher Bestandteil der Stromrechnung. Um den Anstieg der Umlage zu stoppen, hat der Bund ihre Höhe gedeckelt – auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde in diesem und 6,0 Cent im kommenden Jahr. Verivox hat folgende Rechnung gemacht: Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3100 Kilowattstunden würde 2022 brutto rund 222 Euro EEG-Umlage zahlen. Für das Heizen und das Auto erhöhten sich die Kosten durch den C02-Preis um 194 Euro, man könnte also 28 Euro sparen. Durch den steigenden CO2-Preis „schlägt diese Entlastung für einen durchschnittlichen Haushalt bereits im Jahr 2023 in Mehrkosten um“, sagte Verivox-Energie-Experte Thorsten Storck. dpa