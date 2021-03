Karlsruhe. Nach einem satten Anstieg des Gewinns im Corona-Jahr 2020 will der Energieversorger EnBW auch im laufenden Jahr weiter wachsen. Durch Investitionen in erneuerbare Energien und die Telekommunikation sieht Vorstandschef Frank Mastiaux gute Voraussetzungen für die erneute Steigerung des Betriebsgewinns. Finanzchef Thomas Kusterer rechnet beim Betriebsgewinn mit einem Plus zwischen zwei und sieben Prozent auf knapp drei Milliarden Euro.

Frank Mastiaux, Vorstandsvorsitzender beim Energiekonzern EnBW, im Jahr 2019 bei einer EnBW-Hauptversammlung. © dpa

Bei der Vorstellung der Bilanzzahlen schwärmt Mastiaux von den „Zukunftsthemen“. Es gehe um „Wachstum in neuen Feldern jenseits des Energiesektors“. Als Beispiel nennt er das Netz von Schnellladestationen für E-Autos. Die EnBW habe die Hälfte dieser Ladepunkte in Deutschland gebaut. Es geht darum, jetzt die guten Standorte mit guter Anbindung zu belegen. Dafür nimmt der Karlsruher Konzern Anlaufverluste in Kauf. Mit Gewinnen rechnet er da erst ab 2025.

Neustart für Windkraft

Als weiteres Zukunftsthema stellt der Vorstandschef die Überwachung im öffentlichen Raum vor. Man habe Sensoren entwickelt, die eine Videoüberwachung erst in Gang setzen, wenn ungewöhnliche Bewegungen wie eine Schlägerei erfasst werden. Die Beobachter müssten nicht mehr permanent die Bildschirme im Auge haben. Tests würden zum Beispiel auf dem Marktplatz von Gernsbach (Kreis Rastatt) und in einer Schule in Balingen im Zollernalbkreis laufen. Die Anwendung sei datenschutzkonform, betont Mastiaux. Auch im Breitbandausbau bleibt die EnBW aktiv. 2021 seien 45 000 Kilometer Kabel verlegt worden.

Unzufrieden ist Mastiaux mit dem Ausbau der Windkraft. Von der Projektierung einer Anlage bis zur Inbetriebnahme vergingen inzwischen 73 Monate, die Zeit habe sich innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Die planungsrechtlichen Vorgaben müssten vereinfacht werden. Der schleppende Ausbau liege keineswegs allein beim Widerstand vor Ort. Um die Energiewende wie geplant zu schaffen, müsse der Zubau von erneuerbaren Energiequellen stark beschleunigt werden. Derzeit verfehle Deutschland den errechneten Bedarf bei Weitem. Notwendig wären neue Anlagen mit einer Leistung von 4,5 Gigawatt. 2020 seien nur 1,5 Gigawatt dazugekommen.

Die EnBW spannt ihre Planungen inzwischen bis 2025. Bis dahin sollen zwölf Milliarden Euro investiert werden, insbesondere in die erneuerbaren Energien und den Netzausbau. Bei Windkraftprojekten auf hoher See prüfe man auch weitere Beteiligungen im Ausland.

Nach dem Beschluss zum Ausstieg aus der Kernenergie hatte die davon besonders hart betroffene EnBW eine Umbaustrategie bis zum Jahr 2020 formuliert. „Wir haben erreicht, was wir uns vorgenommen haben, einen Großteil der Ziele sogar übertroffen“, bilanziert Mastiaux. Als Beispiel nennt er den Betriebsgewinn, der 2020 mit 2,4 Milliarden Euro wieder auf dem Niveau von 2014 sein sollte. Tatsächlich verdient wurden im vergangenen Jahr 2,8 Milliarden Euro. Obwohl am Anfang Stellen abgebaut wurden, sei die Belegschaft um 4000 Mitarbeiter gewachsen, allein im letzten Jahr um 5,8 Prozent auf 24 655.

Der Ergebnisbeitrag der erneuerbaren Energien hat sich seit 2014 auf 836 Millionen Euro vervierfacht. Der große Sprung im vergangenen Jahr resultiert aus der Inbetriebnahme von zwei Windparks auf hoher See. Trotzdem stammt bei der EnBW mit 1,3 Milliarden Euro noch immer fast die Hälfte der Erträge aus dem krisensicheren Netzgeschäft.

Die Corona-Pandemie hat bei EnBW kaum Einfluss auf die Geschäftsentwicklung gehabt. Nach dem Umbau könne man „nun die Früchte der Anstrengungen ernten“, sagt Kusterer. Derzeit prüfe man, ob sich aus den coronabedingten Veränderungen neue Geschäftschancen ergeben.