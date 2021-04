Elf Prozent weniger Verträge

Der Ausbildungsmarkt ist geschrumpft: Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge fiel nach einer Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zum 30. September 2020 um 57 600 beziehungsweise elf Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden 467 500 Ausbildungsverträge abgeschlossen, damit unterschreitet die Zahl erstmals die 500 000-Marke. Der Hauptgrund ist die Coronakrise, wobei die Betriebe nicht nur weniger Ausbildungsplätze angeboten haben (minus 8,8 Prozent). Es haben auch weniger Schulabgänger eine Ausbildungsstelle gesucht (minus 8,9 Prozent) – was unter anderem daran lag, dass Ausbildungsmessen und Betriebspraktika Corona-bedingt ausgefallen sind und es schlicht an Informationen über mögliche Berufswege mangelte.

AdUnit urban-intext1

Nicht überraschend wollte im vergangenen Jahr kaum einer Tourismuskauffrau/-kaufmann werden (Rückgang bei den Ausbildungsverträgen um 59 Prozent), auch der Veranstaltungsbereich und das Hotelgewerbe wurden gemieden (minus 36 Prozent beziehungsweise minus 30 Prozent). Im Handwerk fiel der Rückgang mit insgesamt 7,5 Prozent moderater aus.

Neben der Coronakrise gibt es laut BIBB aber auch langfristige Trends, die das Thema Ausbildung beeinflussen. So gehen viele Jugendliche länger zur Schule oder beginnen nach dem Schulabschluss ein Studium. So stehe zu befürchten, dass sich die Delle auch nach dem Ende der Pandemie nicht wieder zurückbilden werde. Schon nach der Finanzkrise 2008 musste der Ausbildungsmarkt Einbußen verkraften, von denen er sich nie ganz erholt hat.

Prämie für Ausbilder

In diese Richtung weist eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), wonach auch in diesem Jahr ein Zehntel der ausbildungsberechtigten Betriebe ihr Angebot an Lehrstellen einschränken oder ganz darauf verzichten will. Bei Betrieben, die stark von der Pandemie betroffen sind wie etwa das Gastgewerbe, ist der Anteil mit einem Viertel noch höher. Unterschiede zeigen sich auch nach Betriebsgröße. So geben 14 Prozent der ausbildungsberechtigten Kleinstbetriebe an, im Ausbildungsjahr 2021/22 weniger Auszubildende einzustellen. Bei Großbetrieben sind es sechs Prozent. Als Grund nennen fast alle Unternehmen die unsicheren Geschäftserwartungen durch die Pandemie. Jeder dritte Betrieb gibt außerdem an, dass es schwierig sei, Auszubildende zu rekrutieren, weil keine Ausbildungsmessen in persona oder Praktika durchgeführt werden können. Das IAB warnt, dass der Verzicht auf Ausbildung den Betrieben eines Tages auf die Füße fallen werde, denn wenn jetzt weniger ausgebildet werde, fehlten mittel- bis langfristig die Fachkräfte.

AdUnit urban-intext2

Um Ausbildungsbetriebe zu unterstützen, hat die Bundesregierung ein Programm aufgelegt. Unternehmen, die stark von der Krise betroffen sind, erhalten danach eine Ausbildungsprämie, wenn sie 2020/21 genauso viele Ausbildungsverträge abgeschlossen haben wie in den Jahren zuvor (einmaliger Zuschuss von 2000 Euro je Vertrag). Wer die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht hat, erhält 3000 Euro. Für Ausbildungsverhältnisse, die ab dem 1. Juni 2021 beginnen, erhöht sich die Förderung auf 4000 beziehungsweise 6000 Euro (Ausbildungsprämie plus für zusätzliche Lehrstellen).