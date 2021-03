Mannheim. Nach langen und zähen Verhandlungen um einen Sozialplan für die Beschäftigten des Mannheimer Saint-Gobain-Glaswerks hat es nun eine Einigung gegeben. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Sozialplan enthalte ein Abfindungskonzept, das die wirtschaftlichen Nachteile für die Arbeitnehmer angemessen und spürbar mildere, schreibt das Unternehmen. Am Montag seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Einigung informiert worden.

Die Schließung war Mitte 2020 angekündigt worden, da sich die Produktion an dem Flachglas-Standort seit Längerem nicht mehr rechnete. Die Solarsparte mit rund 50 Mitarbeitern war bereits Ende Dezember dichtgemacht worden.

An den Gesprächen beteiligt war auch die Gewerkschaft IG BCE. Gewerkschaftssekretär Patrick Schütze bezeichnete die Verhandlungen auf Anfrage als „sehr, sehr schwierig“. Nicht umsonst habe man eine Einigungsstelle gebraucht. Nun habe man einen Kompromiss gefunden, „der für die Mitarbeiter okay ist“. Man hätte sich jedoch mehr für die zuletzt noch rund 80 Beschäftigten erhofft. Zu Details machten weder Schütze noch das Unternehmen nähere Angaben, da auch die Mitarbeitenden erst am Freitag bei einer Versammlung über die Einzelheiten des Sozialplans informiert würden. jor