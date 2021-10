Frankfurt. Will Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden, sind bis dahin jährliche Investitionen von 191 Milliarden Euro oder insgesamt fünf Billionen Euro notwendig. Dies rechnet eine neue Studie der Förderbank KfW, von Prognos, Nextra Consulting und des Instituts für nachhaltige Kapitalanlagen vor.

„Das ist eine gewaltige Summe, aber es ist machbar“, sagt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Dafür müssten öffentliche Investitionsmittel zielgerichtet eingesetzt und private Investitionen mobilisiert werden. Die hohen Beträge relativierten sich, weil die Klimaaufwendungen bereits solche Investitionen umfassten, die ohnehin getätigt werden müssten. „Diese Gelder müssen nur verstärkt in Alternativen gelenkt werden, die einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten.“ So gesehen beziffert Köhler-Geib den tatsächlichen Mehrbedarf an Investitionen mit 1,9 Billionen Euro deutlich geringer. Zusätzlich müssten also bis 2045 pro Jahr 72 Milliarden Euro ausgegeben werden.

Vorbild öffentliche Hand

Allerdings müssen der Studie zufolge alle Wirtschaftssektoren umfassend transformiert werden, vom Verkehr bis hin zu den privaten Haushalten. Die größten Aufwendungen für Klimaschutzinvestitionen seien mit 2,1 Billionen Euro im Verkehrssektor notwendig. Dort gehe es um jährliche Beträge von 153 Milliarden Euro zur Erreichung der Klimaneutralität. Größtenteils gehe es um eine Neuausrichtung der ohnehin anstehenden Reinvestitionen in diesem Bereich.

Der Energiesektor erfordert mit 840 Milliarden Euro die zweithöchsten Klimaschutzinvestitionen, auch wenn schon viele Weichen in die richtige Richtung gestellt worden seien. Auch auf die privaten Haushalte kommen mit 636 Milliarden Euro der Studie zufolge hohe Klimaschutzinvestitionen zu. Für die Industrie werden die Ausgaben auf 620 Milliarden Euro beziffert.

Nach Überzeugung von Köhler-Geib muss die öffentliche Hand bei den notwendigen Investitionen eine Vorbild-Funktion einnehmen, etwa bei der energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude oder bei der Umstellung des öffentlichen Nahverkehrs auf klimafreundliche Fahrzeuge. Vor allem aber müsse sie für geeignete Rahmenbedingungen für private Investitionen sorgen.

„Berücksichtigt man, dass Deutschland allein durch den Abbau von klimaschädlichen Subventionen Einnahmen erzielen könnte, die zwei Drittel der erforderlichen Mehrinvestitionen abdecken, wird deutlich, dass es für die Zielerreichung vielfach gar nicht um die Mobilisierung von zusätzlichem Kapital geht“, so glauben die Studienautoren, „sondern vielmehr um eine konsequente Ausrichtung politischen Handelns und der Investitionsaktivitäten auf das Ziel der Klimaneutralität“.