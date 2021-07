Einbußen wegen Einreisehürden

Berlin/Washington. New York, Disneyland, Hollywood: Die USA sind eines der begehrtesten Urlaubsziele für Fernreisen. Und für die deutsche Wirtschaft ist Amerika immer noch Exportland Nummer eins. Doch seit den im März 2020 von Washington verhängten Einreisebeschränkungen drohen Touristen und Firmenvertretern zuvor ungekannte Hürden. Vor allem, nachdem die US-Regierung den Reise-Bann mit Verweis auf die rasante Ausbreitung der Delta-Variante am Montag verlängert hat.

US-Präsident Joe Biden weckte zuletzt Hoffnungen auf ein Ende des Einreiseverbots – doch geschehen ist bislang nichts. © dpa

Insbesondere die deutschen Betriebe ächzen unter den Restriktionen. „Durch den ‚Travel Ban‘ und dessen angekündigter Verlängerung entsteht den deutschen Unternehmen in den USA ein Schaden in zweistelliger Milliardenhöhe“, sagte Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), unserer Redaktion. „Das umfasst die gestrichenen und aufgeschobenen Investitionen sowie die Einbußen beim Export von Deutschland in die USA – insbesondere beim Maschinen- und Anlagenbau.“

16 Stunden oder mehrere Wochen

Ausnahmegenehmigungen bei Visa-Anträgen gibt es für Geschäftsleute, Techniker, Studenten, Akademiker, Einwanderer samt Familienangehörigen oder Journalisten aus den Staaten des Schengenraums. Dies sind im Kern Länder der EU, die Binnengrenzkontrollen abgeschafft haben. Die Papiere müssen in der Regel an der US-Botschaft in Berlin oder an einem der Konsulate eingereicht werden. Die Genehmigung kann mal nur 16 Stunden, aber auch schon mal mehrere Wochen dauern, heißt es beim DIHK. Oder die Anfrage wird abgewiesen.

„Welche Entscheidungskriterien zugrunde gelegt werden, ist nicht transparent“, betont DIHK-Außenwirtschaftschef Treier. Die Vorstandsmitglieder der großen deutschen Automobilhersteller dürfen in der Regel in die USA einreisen. Auf der Strecke bleiben oft Techniker und Ingenieure – jene Spezialisten, die Maschinen in den USA aufstellen oder warten.

Einige deutsche Firmen suchten nach kreativen Lösungen. Sie schickten ihre Mitarbeiter aus Kroatien, der Türkei oder Mexiko in die USA. In diesen Ländern sind die Impfquote und die Zahl der Neuinfektionen zum Teil erheblich schlechter als im Schengenraum. Doch die Einreise hat weniger bürokratische Fallstricke – eine offenkundige Lücke im amerikanischen Corona-Paragrafendschungel. Zwar sind die Reiseeinschränkungen das größte Ärgernis für deutsche Betriebe. „Doch die USA sind unverändert ein Investitionsmagnet für deutsche Unternehmen“, betont Treier.

Noch vor wenigen Wochen herrschte in der deutschen Wirtschaft Zuversicht. Mitte Juli, bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Weißen Haus, vermittelte US-Präsident Joe Biden den Eindruck, mit dem seit 16 Monaten bestehenden Einreiseverbot für Europäer könnte es bald ein Ende haben. „Ich war optimistisch“, sagte der Präsident der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in Chicago, Mark Tomkins, unserer Redaktion. „Dieser Optimismus ist nun weg.“ Tomkins bestätigt, dass Investitionen in Fabriken und Standorte zurückgehalten werden. Mehr als ein Dutzend Unternehmen wollten längst eigene Büros in den USA eröffnen. Sie hätten aber davon wegen der Reisebeschränkung Abstand genommen. Dass für EU-Bürger andere Spielregeln gelten als für Menschen aus Saudi-Arabien oder der Türkei, findet der Kammerpräsident „ärgerlich“. Zumal die EU sich gegenüber Reisenden aus Amerika längst wieder geöffnet habe.

„Es besteht eine Schieflage“

Auch der Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU), übt an diesem Punkt Kritik. „Natürlich muss man Verständnis für die Bedenken der Amerikaner haben, was die Verbreitung der Delta-Variante angeht“, sagte Beyer unserer Redaktion. „Es besteht allerdings eine Schieflage, wenn man aus der Türkei oder Russland – Länder mit einer schlechteren Impfquote als die Schengen-Mitglieder – in die USA einreisen darf.“

Dieses Missverhältnis zwischen den restriktiven Amerikanern und den wesentlich offeneren Europäern müsse beseitigt werden. „Wir brauchen eine faktenbasierte Reziprozität, zumindest für vollständig geimpfte Bürger aus dem Schengenraum“, fordert Beyer. Dass der Ruf bis in die US-Hauptstadt Washington hallt, darf allerdings bezweifelt werden.

