Gerlingen. Die rückläufige Autoproduktion und Corona-Lockdowns auf der ganzen Welt haben dem Technologiekonzern Bosch im vergangenen Jahr ein deutliches Umsatzminus eingebrockt. Die Erlöse sanken nach vorläufigen Zahlen von 2019 zu 2020 auf vergleichbarer Basis um 6,1 Prozent auf nur noch 71,6 Milliarden Euro, wie der Konzern aus Gerlingen bei Stuttgart am Donnerstag mitteilte. In der ausgewiesenen Vorjahreszahl fehlt allerdings der von Bosch Ende 2019 verkaufte Geschäftsbereich Verpackungstechnik. Nimmt man die damals in diesem Segment erzielten Erlöse in die Vergleichsrechnung auf, fällt der prozentuale Umsatzeinbruch sogar noch drastischer aus.

„Volatile Rahmenbedingungen“

Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel deutlich auf nur noch 1,9 Milliarden Euro. Im Jahr 2019 hatte Bosch – inklusive von Sondereinnahmen durch den Verkauf der Verpackungstechnik-Sparte – noch einen operativen Gewinn von 3,2 Milliarden Euro erzielt. Zum Nettoergebnis machte das Unternehmen keine Angaben. Für das laufende Jahr wollte Bosch keine Prognosen zu Umsatz oder Ertrag abgeben und begründete das mit „nach wie vor volatilen Rahmenbedingungen“.

Bosch muss sein Geschäft an den Wandel der Autobranche anpassen. © dpa

In der Antriebsfrage setzt Bosch weiter auf ein hybrides Geschäftsmodell, baut sowohl auf die politisch und öffentlich teils in Verruf geratene Diesel- und Benzintechnik als auch auf E-Mobilität und Wasserstoff. Konzernchef Volkmar Denner warb dafür, bei dieser Frage ökonomische, ökologische und soziale Aspekte gleichermaßen zu betrachten. Er beobachte aber zurzeit „eine einseitige Betonung des ökologischen Aspekts“ – verbunden mit der Annahme, ein schnelles Umschwenken ganz auf moderne Antriebe sei wirtschaftlich verkraftbar. „Diese Hypothese sollte dringend überprüft werden.“ Allein bei Bosch hängen noch immer rund 40 000 der weltweit 394 500 Jobs am Diesel.