Eichbaum investiert in Mannheim

Mannheim. Mannheim. Die Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum modernisiert und hat an ihrem Standort eine neue Fassabfüllung in Betrieb genommen. Dafür sei ein sechsstelliger Betrag investiert worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Man habe sich trotz Pandemie für die Investition entschieden, weil die alte Anlage in die Jahre gekommen sei, hieß es weiter. Den Angaben nach ermöglicht es die neue Maschine, pro Stunde bis zu 100 Fässer auf einer Abfüllstraße zu befüllen. Bislang seien dafür drei Straßen nötig gewesen. Mit der neuen Anlage sei es zudem schneller möglich, zwischen verschiedenen Fassgrößen zu wechseln, darüber hinaus verbrauche sie deutlich weniger Energie.

Faktoren wie die CO2- und Energiebilanz von Produktionsanlagen würden auch in der Kommunikation mit Kunden immer wichtiger: „Neben Endverbrauchern fragen auch Handelskunden immer detailreicher nach spezifischen Werten. Die Anforderungen werden höher“, so Geschäftsführer Thomas Keilbach laut Mitteilung. tat