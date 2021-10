DPD wird Ankerinvestor

Weinheim. Der geplante Börsengang des Weinheimer Logistikspezialisten Trans-o-flex nimmt konkrete Züge an. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Trans-o-flex gemeinsam mit den bestehenden Aktionären einem Engagement von GeoPost/DPDgroup als Ankerinvestor zugestimmt. Das nach Angaben des Weinheimer Unternehmens größte Paketdienst-Netzwerk in Europa beabsichtigt, für 90 Millionen Euro einen Anteil an Trans-o-flex zu erwerben. Geopost sei im Rahmen des Investments dazu berechtigt, ein Mitglied des Aufsichtsrats von Trans-o-flex zu stellen, um das langfristige Interesse am Unternehmen zu unterstreichen, hieß es weiter.

Trans-o-flex hatte Mitte September die beabsichtigte Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse für das vierte Quartal angekündigt. Die Ausgabe neuer Aktien soll brutto mindestens 130 Millionen Euro einbringen, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Trans-o-flex bezeichnet sich selbst als Marktführer für aktiv temperaturgeführte Pharmalogistik in Deutschland. Unter anderem transportiert das Unternehmen Corona-Impfstoff, der ununterbrochen gekühlt werden muss.

Das Weinheimer Unternehmen beschäftigte zuletzt knapp 2000 Mitarbeiter und erzielte einen Jahresumsatz von rund 515 Millionen Euro. Im Jahr 2020 wickelte das Unternehmen unter anderem mehr als 87 Millionen Pakete ab. kpl/fas