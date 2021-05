Doppelte Steuerlast für Rentner?

Berlin/München. Es sind zwei Verfahren mit politischer Sprengkraft: Der Bundesfinanzhof (BFH), das oberste deutsche Steuergericht, befasst sich an diesem Mittwoch in mündlicher Verhandlung mit den Klagen zweier Senioren, die dem Fiskus eine unrechtmäßige Doppelbesteuerung ihrer Rente vorwerfen. Die Richter müssen klären, ob dies tatsächlich der Fall ist und welche Konsequenzen gegebenenfalls daraus zu ziehen sind. Das Urteil wird für Ende Mai erwartet. Fest steht: Sollte das Gericht der Sicht der Kläger folgen, dürfte es ungemütlich werden für Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD). Denn Millionen aufgebrachter Ruheständler sind ein Problem im Bundestagswahlkampf. Zudem könnten dem Staat Rückerstattungen in Milliardenhöhe drohen.

AdUnit urban-intext1

„Stunde der Wahrheit“

Konkret muss das Gericht in den beiden Verfahren entscheiden, ob der Staat bei der Rente unzulässigerweise zweimal abkassiert – einmal im Erwerbsleben bei den Rentenbeiträgen und später bei den Altersbezügen. Etliche Finanzexperten, die beiden Kläger sowie der Bund der Steuerzahler sehen es so. Bei den Finanzämtern liegen bereits rund 142 000 Einsprüche von Rentnern, die eine Doppelbesteuerung bei sich vermuten, wie das Finanzministerium unlängst auf eine Anfrage des FDP-Steuerpolitikers Markus Herbrand mitteilte. Das BFH-Verfahren werde „zur Stunde der Wahrheit für die Bundesregierung“, sagt Herbrand auf Anfrage. Die Rentner hätten es „nicht verdient, durch eine zu hohe oder doppelte Besteuerung über den Tisch gezogen zu werden“. Sie sollten „beim kleinsten Verdacht“ Einspruch gegen ihren Steuerbescheid einlegen.

Gegen die Doppelbesteuerung haben bereits rund 142 000 Rentner Einspruch beim jeweils zuständigen Finanzamt eingelegt © dpa

Hintergrund des Rechtsstreits ist eine Neuregelung aus dem Jahr 2005. Während Rentenversicherte ihre monatlichen Beiträge bis dahin aus dem bereits versteuerten Einkommen abführen mussten und die Altersbezüge steuerfrei waren, wird es in Zukunft genau andersherum sein. In einer Übergangszeit ist seit 2005 schrittweise ein immer größerer Anteil der Versichertenbeiträge steuerfrei, während die Rente immer stärker belastet wird. 2005 war es die Hälfte, derzeit sind es 80 Prozent und 2040 werden volle 100 Prozent der Rente versteuert. Entscheidend für die Höhe der individuellen Besteuerung ist jeweils das Renteneintrittsjahr.

Gleichzeitig werden die Aufwendungen für die Altersvorsorge ab 2025 in voller Höhe steuerfrei sein. Von einer 40-prozentigen Besteuerung im Jahr 2005 verringert sie sich seither jährlich um zwei Prozent. Ziel der Änderung in der Systematik ist es, die Rente künftig in derselben Weise zu besteuern wie die Pensionen, nämlich bei der Auszahlung.

AdUnit urban-intext2

Fachleute und auch die Kläger vor dem BFH kritisieren aber, dass Rentenbeitragszahler vom Fiskus weniger stark entlastet werden, als sie später im Rentenalter steuerlich belastet werden. Es würden also erst die Beiträge besteuert und später auch noch die ausgezahlte Rente. Stattdessen müssten Ruheständler in der Summe mindestens so viel Rente steuerfrei erhalten, wie sie in ihrem Erwerbsleben steuerpflichtig eingezahlt haben, um eine Doppelbesteuerung zu verhindern.

Jedoch gibt es keine verbindlichen Kriterien, was alles zur steuerfreien Rente zählt. Der Fiskus kalkuliert steuerliche Vergünstigungen wie Freibeträge sowie absetzbare Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge mit ein. Die steuerfreie Rente fällt somit rechnerisch höher aus und es kommt nach dieser Lesart zu keiner Doppelbesteuerung. Der BFH muss also letztlich auch klären, welche Art zu rechnen die richtige ist.

AdUnit urban-intext3