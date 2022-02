Direkte Ansprache von Jugendlichen

„Wir sehen ein enormes Potenzial darin, soziale Netzwerke für das Handwerk zu nutzen“, erklärt ein Sprecher der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Schließlich würden viele Berufe noch immer in einem veralteten Licht gesehen. „Es braucht neue Wege, um sich zukunftsträchtig aufzustellen.“

Die Handwerkskammer kommuniziert und informiert derzeit über Facebook, Twitter und Youtube. „Wir setzen uns darüber hinaus mit weiteren Kanälen auseinander und prüfen, was gut zu uns und unserer Zielgruppe passt“, sagt der Sprecher. „So arbeiten wir zum Beispiel daran, wie wir vor allem auch jüngere Menschen erreichen können.“ Wichtig sei dafür, die gleiche Sprache zu sprechen. Nach Angaben der Kammer lassen sich gerade Jugendliche durch soziale Medien direkt adressieren – um sie für einen Handwerksjob oder sogar als Ausbildungsbotschafter zu gewinnen. Viele Handwerksberufe lassen sich gut visualisieren, für Bilder und Videos in sozialen Netzwerken ein Vorteil. Auf Klischees und typische Rollenverteilungen wird dabei verzichtet. „Sowohl Jungen als auch Mädchen sollen gleichermaßen und ohne Vorbehalte angesprochen werden.“ Trotzdem gibt es spezialisierte Angebote – beispielsweise den „Girls’ Day“ am 28. April. An diesem Tag können speziell Mädchen verschiedene Handwerksberufe entdecken und ihre Fähigkeiten austesten.

Nachwuchsgewinnung ist das eine. Das andere ist, dass Handwerksbetriebe über soziale Netzwerke Kunden ansprechen und sich über Neuheiten in der Branche informieren. jung