Dietmar Hopp investiert weitere 12,5 Millionen in Heidelberg Pharma

Ladenburg. Die Heidelberg Pharma AG hat im Rahmen einer Privatplatzierung rund 20 Millionen Euro eingesammelt. Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung an seine Investoren bekannt. Bei einer Privatplatzierung gibt ein Unternehmen seine Aktien nur an einen ausgewählten Kreis von Investoren aus - in diesem Fall waren es mehr als 3,1 Millionen neue Aktien. Mitunter investierte auch der Mäzen und SAP-Gründer Dietmar Hopp. Mit seiner Beteiligungsfirma DH-LT-Investments kaufte er mehr als 1,9 Millionen Aktien und investierte damit rund 12,5 Millionen Euro. Der Preis je Aktie betrug 6,44 Euro. Hopp war mit seiner Beteiligungsgesellschaft dievini bereits Mehrheitsaktionär - im vergangenen Jahr hatte er mehr als 76 Prozent der Stimmrechte.

AdUnit urban-intext1

Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Sie ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt laut dem Bericht des ersten Quartals dieses Jahres 89 Mitarbeitende in Ladenburg.