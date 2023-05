Die Rolle von Binnengewässern und -häfen in der internationalen Logistik

Der Gütertransport zu Wasser wird vielfach nur als Transport über die sieben Weltmeere angesehen. Ganz falsch ist das nicht. Die Ozeane sind immerhin schon aufgrund ihrer gigantischen Fläche und der Möglichkeit, direkt von Staatsgrenze zu Staatsgrenze zu transportieren, für die globale Logistik extrem wichtig. Gut und gern 90 Prozent des weltweiten, grenzüberschreitenden Handels schwimmt deshalb an irgendeinem Punkt auf Salzwasser.

Eine global gesehen kaum geringere Bedeutung nehmen jedoch die Binnengewässer und deren Häfen ein. Ohne sie wäre jeder Seehafen „Endstation“ für den Wassertransport, da alles nunmehr auf Straße und Schiene weiterbefördert werden müsste.

Binnengewässer: Unverzichtbare Glieder in der Produktionskette

Warum sind Binnenwasserstraßen für die Logistik des Planeten so wichtig? Dahinter stehen verschiedene Faktoren:

Straßen und Schienenwege, insbesondere solche, die für regelmäßigen, schwergewichtigen Güterverkehr geeignet sind, müssen recht aufwendig angelegt werden. Außerdem benötigen sie enorm viel Pflege. Das ist schon in Mitteleuropa schwierig. Soll jedoch eine zuvor kaum erschlossene Region Straßen/Schienen erhalten, können die Arbeiten bedeuten, sich mitunter jahrzehntelang durch Urwälder zu arbeiten, Tunnel zu bauen oder Brücken zu errichten. Sieht man hingegen von menschgemachten Kanälen ab, dann sind Wasserstraßen schon natürlich vorhanden – ein enormes Plus. Selbst, wenn beispielsweise noch das Ausbaggern einer Fahrrinne oder das Errichten von Schleusen nötig ist, so ist der Aufwand vielerorts geringer.

Binnenwasserstraßen gestatten je nach Größe ein enormes Transportvolumen, das als Straße ein Vielfaches des Aufwandes bedeuten würde oder gar nicht machbar wäre. Das gilt sowohl auf die Wasserstraße als Ganzes bezogen als auch auf die jeweiligen Schiffe. Ein größeres Transportschiff der 3.000-Tonnen-Klasse etwa ersetzt 150 LKW. Selbst die kleineren Schiffe im Bereich zwischen 1.000 und 1.500 Tonnen ersetzen immer noch 50 bis 75 LKW – bei jeder einzelnen Tour.

In vielen Ländern wurden maßgebliche Teile der Industrie aus historischen Gründen in der Nähe zu Wasserstraßen angesiedelt – etwa, weil schon damals die Transportkapazitäten so wichtig waren. Vielfach hat sich daran nichts geändert, werden neue Industrien sogar ebenfalls an Wasserstraßen aufgebaut. Dadurch wäre es geradezu unsinnig, andere Wege einzuschlagen.

Nicht zuletzt muss man eines bedenken: Ein Schiff kann in vergleichsweise kurzer Zeit eine enorme Menge Fracht be- und entladen. Um beispielsweise einen Schüttgutschiff mit einer Menge X zu beladen, ist eine deutlich kürzere Zeitspanne vonnöten, als dieselbe Menge auf Dutzende Kipplaster zu verladen.

Sofern ein Binnengewässer nur halbwegs schiffbar ist, hat es bereits Vorteile gegenüber dem Straßen- und Schienentransport. Nicht zuletzt heute muss dieses Thema ebenso aus Sicht des Schutzes von Klima, Natur und Umwelt betrachtet werden. Derzeit wird intensiv an alternativen Antrieben geforscht und sind solche teilweise schon im Testbetrieb.

Herausforderung Binnenschifffahrt: Von wegen „träge Flüsse“

Wer sich irgendwo bei uns an die Rheinpromenade setzt und dort den gemächlich flussauf- und -abwärts fahrenden Güterschiffen zuschaut, der dürfte sich wohl kaum des Gefühls erwehren können, einer geruhsamen, vorhersagbaren, einfachen Transportform zuzuschauen. Dagegen die offene See: Meterhohe Wellen, schwerste Stürme, Treibeis und nicht zuletzt die Notwendigkeit, sich inmitten tausender Kilometer Wasserfläche orientieren zu müssen. Für die meisten Laien liegt das Urteil daher nahe: Seeschifffahrt ist ungleich anspruchsvoller.

Tatsächlich allerdings dürften die meisten Experten über diese Ansicht eher schmunzeln, weil sie exakt konträr zur Realität steht.

Was das Steuern der Schiffe hinsichtlich ihres Lenk-, Beschleunigungs- und Abbremsverhaltens anbelangt, so sind Meere das Äquivalent zu einem riesigen, leeren Parkplatz. Hingegen ist selbst ein relativ breiter Fluss wie der Rhein vom Steuerstand aus gesehen eine sehr schmale Rinne, in der man niemals die Augen von der Betonnung, den anderen Schiffen und dem Radar-Display nehmen darf. Auf dem Meer kommt es nicht einmal auf den Kilometer an, wo auf vielen Binnengewässern sogar der Zentimeter zählt.

Wie im Netz unzweifelhaft festzustellen, so gibt es zwar auf hoher See gewisse Routen, die von allen Schiffen genommen werden. Abseits der Häfen allerdings können sich zwei Schiffe oftmals nur via Fernglas sehen, noch häufiger nur auf dem Radar. Viele Binnenwasserstraßen sind hingegen nicht nur sprichwörtlich Wasser-Autobahnen, bei denen die Stoßzeit niemals endet – und kleinste Wasserfahrzeuge und Schwimmer stets beachtet werden müssen. Geht hier etwas schief, ist die Gefahr von Zusammenstößen aufgrund der extremen Dichte enorm – man kann ja schließlich nicht, wie auf offener See, beliebig nach den Seiten ausweichen.

Der vor einiger Zeit aufgrund einer Havarie verstopfte Suez-Kanal war eine echte Ausnahme der Seeschifffahrt. Auf Binnenwasserstraßen hingegen ist diese Gefahr stets präsent. Wenn etwa ein Überseehafen ausfällt, dann ist die nächste Alternative meist nicht weit entfernt. Wird hingegen eine Binnenwasserstraße, etwa durch eine Havarie, blockiert, dann können sich aufgrund der vielen angebundenen Industrien oftmals kaskadierende Effekte aufbauen. Ein hervorragendes Anschaubild hierfür ist die Metallbranche. Würde beispielsweise ein Frachter mit Kokskohle auf dem Rhein an ungünstiger Stelle auf Grund laufen, dann könnten nicht nur mehrere Stahlwerke im Ruhrgebiet von ihrer Brennstoffversorgung abgeschnitten werden, sondern könnte sich ein „Prozess-Stau“ aufbauen, der bis zum Stillstand eines Autowerks in den USA reicht.

Nicht zuletzt können selbst die heute begradigten, „gezähmten“ Binnenwasserstraßen kaum weniger gefährlich sein als das offene Meer. Denken wir etwa an die katastrophale Havarie der „Waldhof“ in der Nähe der Loreley am Mittelrhein.

Tatsächlich ist die Binnenschifffahrt deshalb in weiten Teilen schwieriger, anstrengender und kaum weniger risikoreich als der Transport auf offener See oder in Küstennähe. Ein weiterer Beweis von vielen:

Wer als Schiffsführer ein sogenanntes Rheinpatent erwirbt, der muss für verschiedene Rheinabschnitte einzelne Prüfungen ablegen. Andernfalls darf er kein Schiff im gewerblichen Verkehr auf der ganzen Strecke zwischen Rheinfelden und den Rheinmündungshäfen bewegen. Wer hingegen ein entsprechendes Kapitäns-Befähigungszeugnis für Meeresgewässer besitzt, der darf tatsächlich völlig uneingeschränkt auf allen Welt- und deren Randmeeren Schiffe kommandieren.

Ausgewählte wichtige Binnengewässer und -häfen außerhalb Europas

Auf jedem Kontinent existieren Flüsse, die als Binnenwasserstraßen zum Gütertransport geeignet sind. Nicht nur in entlegenen Gegenden wie den Weiten Russlands jenseits des Urals sind sie sogar die einzigen praktikablen Transportrouten. Wie wichtig diese sind, möchten wir auf den folgenden Zeilen anhand einiger bekannter Flüsse vorstellen.

Der Mississippi

3.778 Kilometer Länge, davon ein Großteil schiffbar. Eine durchschnittliche Breite von einer Meile (1.609 Meter). Mehrere, ebenfalls für die Schifffahrt extrem wichtige Nebenflüsse wie Missouri, Arkansas, Ohio und Illinois. Dazu eine Lage, die nicht nur sehr zentral ist, sondern inmitten einiger der wichtigsten landwirtschaftlichen Regionen der USA liegt.

All diese Faktoren machen das Mississippi-Flusssystem zu einer der mit Abstand wichtigsten Binnenwasserstraßen Nordamerikas. Gleich mehrere Dutzend wichtige Häfen finden sich hier. Der Hafen von Baton Rouge in Louisiana ist nicht weniger als 400 Kilometer von der Mündung entfernt, wurde jedoch trotzdem mit einer durchgängig 14 Meter tiefen Fahrrinne zu einem Hochseehafen gemacht – in den also Schiffe aus dem Golf von Mexiko problemlos einfahren können.

Um die Bedeutung dieses Flusses zu erfassen, sind vielleicht die eingesetzten Binnenschiffe am besten geeignet. Hier fahren regelmäßig Schubverbände, die 50 und mehr Leichter (= nicht selbst angetriebene Schiffe) umfassen. Jeder Leichter fasst etwa 1.500 Tonnen Fracht.

Russlands „Einheitliches Tiefwassersystem“

In Russland ist schon seit Zarenzeiten bekannt, wie sehr die zweimal jährlich erfolgende „Rasputiza“-Schlammperiode den westlichen Teil des Landes völlig unbenutzbar machen kann – und wie komplex es deshalb ist, Schienen- und Straßensysteme zu errichten und zu warten.

Was Russland jedoch im westlichen Teil des Landes hat, sind mehrere ganzjährig eisfreie Häfen und, noch wichtiger, große Flüsse wie Don, Newa, Swir und vor allem die Wolga (neben kleineren Flüssen wie Belaja oder Kama). Noch zu Sowjetzeiten wurden deshalb – unter großem Einsatz von Zwangsarbeitern – enorme Anstrengungen unternommen, um

1. all diese Flüsse durch Ausbaggern auf eine einheitliche Mindesttiefe zu bringen (aktuell sind 3,7 Meter Tiefgang möglich;

2. durch Begradigungen und Normen ebenfalls einheitliche Mindestbreiten und -durchfahrthöhen zu garantieren;

3. alle genannten Flüsse sowie Barentssee (via Weißes Meer), Schwarzes Meer (via Asowsches Meer), Kaspisches Meer und Ostsee durch Kanäle miteinander zu verbinden.

Es entstand das „Einheitliche Tiefwassersystem“. Ein riesiges Binnenwasserstraßennetz, das auf 6.500 Kilometern Strecke Schiffen mit bis zu 5.000 Tonnen Kapazität (teilweise) ganzjährig nutzbare Bedingungen liefert. Aus diesem Grund ist Moskau eine der wichtigsten Hafenstädte des Landes und wird als „Hafen der fünf Meere“ bezeichnet. Mehr als ein Drittel des gesamten russischen Binnenfrachtaufkommens läuft über dieses Wasserstraßensystem.

Der Jangtsekiang

Von diesem fast 6.400 Kilometer langen Giganten, der in grob südöstlicher Richtung durch ganz China mäandert, sind zwar „nur“ gut 2.800 Kilometer schiffbar – und selbst die nur nach extremen Anstrengungen. Dafür aber führen die schiffbaren Flusskilometer nicht nur durch zahlreiche „Herzkammern“ der chinesischen Industrie, sondern sind heute eine Binnenwasserstraße der Superlative.

Seitdem der Drei-Schluchten-Staudamm mit einer fünftstufigen Schleuse versehen wurde, können hochseetaugliche Transportschiffe der 10.000-Tonnen-Klasse den Jangtse bis hinauf nach Chongqing fahren – fast 2.300 Kilometer von der Küste entfernt. Mittlerweile ist der Fluss für Chinas Wirtschaft derart bedeutsam, dass die chinesische KP seit einigen Jahren ein gigantisches Transportnetzwerk errichtet, das nur auf den Fluss als Hauptzubringer setzt.

Der Jangtse ist Chinas wichtigste Wasser-Lebensader. Umgekehrt hat die extreme Nutzung und Umgestaltung das Ökosystem des Flusses jedoch extrem in Mitleidenschaft gezogen. © chungking

Der Nil

Der je nach Definition längste oder zweitlängste Fluss der Erde (Gegenstück ist der Amazonas) durchfließt nicht weniger als sieben Nationen im Nordosten des afrikanischen Kontinents. Mit knapp 6.680 Kilometern Gesamtlänge ist diese grob nordwärts in Richtung Mittelmeer strömende Wasserstraße mehr als beeindruckend.

Jedoch: Lediglich auf den letzten knapp 1.000 Kilometern bis Assuan ist dieser gigantische Fluss eine schiffbare Binnenwasserstraße nach modernem Verständnis. Da der Nil jedoch über den Ismailia-Kanal mit dem Suez-Kanal verbunden ist, birgt dieses Gebiet enormes wirtschaftliches Entwicklungspotenzial.

Allerdings umfasst dieses Potenzial nicht nur den generellen Ausbau des eher wasserarmen Flusses. Es umfasst ebenso die Notwendigkeit, den Nil auf technischer Ebene zu modernisieren. Ungleich zu den meisten anderen Binnenwasserstraßen der Welt geht es hier geradezu chaotisch zu. Es gibt auf den meisten schiffbaren Flusskilometern keine Form von Betonnung, dadurch also keine Markierung einer Fahrrinne. In ähnlicher Weise fehlt es an einheitlichen Richtlinien, an welcher Seite sich entgegenkommende Schiffe passieren sollten oder was beim Überholen gilt.

Insbesondere, um den Suez-Kanal zu ergänzen und dessen neuralgischen Status für die Weltwirtschaft (siehe erneut der Stau vor einigen Jahren) zu entschärfen, will Ägypten diesbezüglich jedoch viel tun. Unter anderem ist das Land schon seit Ende der 00er Jahre dabei, die Infrastruktur zu verbessern. Abgeschlossen ist dieses Projekt jedoch längst noch nicht.

Der Amazonas

Südamerika ist ein weiteres sehr gutes Beispiel für eine Großregion, in der Binnenwasserstraßen oft die einzig niedrigschwellige Transportroute sind – weil sie durch tausende Kilometer unwirtliche Landschaft führen, die nicht einmal die grundlegendsten infrastrukturellen Voraussetzungen zum Aufbau eines Straßen- oder Schienennetzes bietet.

Was die Bedeutung als Gesamt-Flusssystem anbelangt, lässt sich der Amazonas in gewisser Weise mit dem Mississippi vergleichen: Der Fluss ist (je nach Messmethode) mindestens 6.400 Kilometer lang. Er führt ebenfalls eine enorme Wassermenge. Außerdem existieren sehr viele, ebenfalls als Binnenwasserstraße taugliche Nebenflüsse.

Zusammen bringt es deshalb allein der schiffbare Teil des Amazonas-Flusssystems auf eine Gesamtlänge von atemberaubenden 24.500 Kilometern. Dieses gigantische Netz reicht von Santa Cruz in Bolivien bis zum Orinoco (und somit in die Karibik). Es erstreckt sich von Peru im Westen des Kontinents bis ins brasilianische Macapá und somit den atlantischen Ozean.

Auf weiten Teilen ist der Amazonas die einzige brauchbare überregionale Verkehrsader überhaupt – sieht man von Flügen ab. Da es zudem keine Brücke über den streckenweise zehn Kilometer breiten Fluss gibt und die Wassermassen so extrem sind, ist die Nutzbarkeit selbst für große Schiffe hervorragend. Allein auf den Amazonas selbst bezogen ist er für Seeschiffe der 10.000-Tonnen-Klasse bis Manaus problemlos befahrbar – 1.650 Kilometer von der Küste entfernt.

Ein faszinierendes Netz von natürlichen Wasserstraßen und Kanälen: Europa

Ab Rotterdam führt Europas Wasserstraßennetz nötigenfalls bis ins Schwarze Meer. Der Gütertransport macht reichlichen Gebrauch davon. © Joop Hoek

Nicht zuletzt aufgrund seiner Rolle als „Wiege der Industrialisierung“ hat sich in Europa frühzeitig eine sehr intensive, technisierte Nutzung von Binnenwasserstraßen entwickelt. Das führte zu einer Gegenwart, in der es nicht nur prinzipiell möglich ist, vom Atlantik ins Schwarze Meer zu gelangen, ohne dazwischen ein einziges Mal Salzwasser unter dem Kiel zu haben.

Besonders deutlich wird das, wenn man sich dieses riesige Netz auf einer Übersichtskarte ansieht. Jedoch: So viele Flüsse und Kanäle hieran beteiligt sind, so wenig lässt sich jedoch die Rolle des Flusses vor unserer Haustür übertreiben.

Auf Europas Wasserstraßennetzwerk bezogen, so ist der Rhein nicht weniger als die „A3“ – die wichtigste, meistbefahrene und am dichtesten befahrene Route überhaupt. In der Hauptsache liegt das an einigen wenigen Faktoren:

1. In der Flussmündung liegt mit Rotterdam einer der größten und wichtigsten Seehäfen der Welt.

2. Zudem ist der Fluss an den ebenfalls bedeutenden Seehäfen von Amsterdam und Antwerpen angeschlossen.

3. Hinzu kommt außerdem noch das wichtigste Binnenhafensystem Europas in Duisburg-Ruhrort.

Zusammen mit seinem allgemeinen geographischen Verlauf macht das den Rhein zu Europas Wasser-Autobahn Nummer Eins. Allein der Mittelrhein wird pro Jahr von über 50.000 Frachtschiffen durchfahren. Insgesamt werden auf dem Fluss sogar 80 Prozent des gesamteuropäischen Güteraufkommens aller Binnenwasserstraßen transportiert. Im letzten prä-pandemischen Jahr, 2019, wurden auf dem Niederrhein 141,1 Millionen Tonnen Fracht befördert. Selbst auf dem wirtschaftlich etwas weniger bedeutsamen Oberrhein waren es noch 21,3 Millionen Tonnen.

Wer mag, kann sich einfach für nur eine Stunde bei uns an den Fluss setzen und dabei die Güterschiffe zählen. Dann wird die Dimension schnell greifbar, die der Rhein hat.

Natürlich, ohne andere Binnenwasserstraßen Europas wäre der Rhein nicht so bedeutend, wie er es heute ist. Aber er ist definitiv das zentrale Rückgrat dieses Netzes. Anders formuliert: Der Rhein kann ohne andere Flüsse als wichtige Verkehrsader funktionieren. Ohne den Rhein wären jedoch die anderen Flüsse und Kanäle zumindest wirtschaftlich deutlich weniger bedeutsam.

Herausforderung Zukunft: Binnenwasserstraßen zwischen mangelnder Ausbaufähigkeit und Abgasbelastung.

Binnenschiffe sind zwar deutlich sauberer als die meisten Seeschiffe. Das ändert jedoch nur wenig an der grundsätzlichen Abgasproblematik auf einer sehr kleinen Fläche. © Kara

Wir leben in einer Zeit, in der aus verschiedenen Gründen möglichst viel Güterverkehr von der Straße weg verlagert werden soll. Neben der Schiene spielen daher Binnenwasserstraßen eine entscheidende Rolle. Allerdings zeigt nicht zuletzt die lange Geschichte der Rheinbegradigung, wie komplex und vielfältig in seinen Auswirkungen es sein kann, Flüsse wirtschaftlich besser nutzbar zu machen.

Grundsätzlich hat ein jeder Fluss nur ein bestimmtes maximales Wasservolumen. Zwar lässt sich das durch Verkürzungen und Begradigungen sowie Schleusen technisch gesehen steigern. Mehr Wasser lässt sich jedoch nicht in eine solche Wasserstraße hineinpumpen – vereinfacht gesprochen.

Insbesondere in Europa sind die wichtigen Binnenwasserstraßen von Siedlungen sämtlicher Größen gesäumt. Es ist daher längst nicht mehr machbar, die hiesigen Flüsse maßgeblich auszubauen oder anderweitig umzustrukturieren. Ein solches Projekt wie etwa der chinesische Drei-Schluchten-Stausee wäre in Europa verständlicherweise völlig undenkbar – nicht nur, weil dadurch zahlreiche Siedlungen überflutet würden.

Die mit Abstand größte Herausforderung für den Binnenschiffstransport als solchen kommt jedoch durch den Klimawandel. Wo fast kaum noch ein Jahr ohne Dürreperioden vergeht, sind sinkende Pegelstände längst ein enormes Problem.

Schon verhältnismäßig harmlose Niedrigwasserphasen erzwingen ein reduziertes Beladen, um den Tiefgang zu verringern. Selbst auf dem Rhein, als sehr gut ausgebaute Binnenwasserstraße, ist sogar das Risko einer zeitweise völligen Einstellung der Schifffahrt nicht mehr ausgeschlossen.

2022 geschah es sogar, als ein Frachtschiff zwischen Sankt Goar und Oberwesel die eng gewordene Fahrrinne durch eine Havarie blockiert hatte. Auf dem Oberrhein wurde im selben Jahr die Schifffahrt sogar ohne derartige Einwirkungen praktisch eingestellt; nur aufgrund des extremen Niedrigwassers. Und auf anderen europäischen Binnenwasserstraßen sind derartige Auswirkungen der Klimakrise ebenfalls schon bekannt. Etwa auf der Weser oder der Elbe. Unter anderem deshalb sank der Gesamtanteil der deutschen Binnenschifffahrt am Gütertransport zuletzt auf lediglich sieben Prozent.

Diese Tatsache dürfte von allen Faktoren am stärksten gegen eine zukünftig weitere Stärkung des Binnenschiffstransports sprechen. Primär gegen eine dauerhafte und ganzjährige Verlagerung. Das bedeutet im Endeffekt, es ist vor allem Flexibilität vonnöten. Viele Binnenwasserstraßen können durchaus hinsichtlich ihrer Transportkapazität noch etwas gesteigert werden, aber definitiv nicht als Herangehensweise ohne Alternative.

Der Binnenwassertransport der Zukunft wird deshalb ebenso deutlich flexibler reagieren müssen wie der Transport auf der Schiene und auf der Straße. Und zumindest bei brauchbaren Wasserständen wird seine Bedeutung sicherlich nicht geringer werden als heute – eher das Gegenteil.