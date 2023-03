Die neue Ära der Elektromobilität bei Ivancan

Freude an der Beratung, Fahrspaß pur und Leidenschaft für Autos: Dafür steht das Autohaus Ivancan, das am 10. März mit einem spektakulären Event den brandneuen Hyundai IONIQ 6 am neuen Standort in Mannheim-Mallau live präsentierte. Das seit 2021 bestehende neue Domizil von Ivancan, mit seinem alleine 1000 Quadratmeter großen Showroom, war der perfekte Ort, um mit der Premiere des Hyundai IONIQ 6 eine neue Ära der Elektromobilität einzuläuten. Viele geladene Geschäftskunden waren zur einzigartigen Fahrzeugpräsentation zu Ivancan geströmt, wo sie sich unter anderem bei Aperetifs, köstlichem Fingerfood und Unterhaltungsmusik vernetzen konnten. Die grandiose Fahrzeugpräsentation fand schließlich mit einer exklusiven After-Show-Party den perfekten Abschluss – ein Abend, den es unter den 500 Autohänd-lern von Hyundai in Deutschland selten zu erleben gibt. Natürlich stand der neue Hyundai IONIQ 6, der ab sofort im Autohaus Ivancan erhältlich ist, im Rampenlicht: Mit seinem stromlinienförmigen Design und seinem kokonartigen Interieur hat Hyundai eine exklusive Raumerfahrung geschaffen, die das Fahrgefühl völlig neu definiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das neue Hyundai-Modell mit großer Reichweite

Mit seinen fortschrittlichen Technologien, individuellen Ausstattungsmerkmalen und seiner großen Reichweite schreibt das neueste Modell der vollelektrischen Submarke IONIQ, der Hyundai IONIQ 6, ein neues Kapitel der Elektromobilität, die Hyundai bereits mit dem IONIQ 5 für die Marke eingeläutet hatte. Das hochmoderne elektrische Antriebssystem und der geringe Luftwiderstandsbeiwert verhelfen dem IONIQ 6 zu einer beeindruckenden Reich-weite von bis zu 614 Kilometern. Sollte der Strom ausgehen, kann man dank eines innovativen 800-Volt-Batteriesystems das Auto in nur 15 Minuten eine Reichweite von bis zu 351 Kilometern nachladen. Der IONIQ 6 bietet mit einer Gesamtlänge von 4855 mm, einer Breite von 1880 mm und einer Höhe von 1495 mm ein unverwechselbar elegantes und schlankes Erscheinungsbild, das zusätzlich durch 20- oder 18-Zoll-Räder unterstrichen wird. Der Radstand von 2995 mm schafft die Voraussetzungen für einen großzügigen Innenraum. Hyundai hat den Innenraum des IONIQ 6 als komfortablen und persönlichen Rückzugsort entwickelt. Der Fahrer kann mit der zweifarbigen Ambientebeleuchtung die Atmosphäre des Innenraums individuell gestalten, indem er aus einem Spektrum von 64 Farben und sechs vorgewählte Themen auswählen kann. Durch den Speed-Sync-Beleuchtungsmodus kann die Helligkeit der Innenraumbeleuchtung in der vorderen Sitzreihe in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs verändert werden und so für ein emotionales Fahrerlebnis sorgen.

Die Geschichte von Ivancan

Das Unternehmen um die Geschäftsführerfamilie Marijan und Manuela Ivancan sowie Tochter Tanja Ivancan, unterhält neben der Filiale in Mannheim noch drei weitere Standorte. Mit Heidelberg, Ludwigshafen und Neustadt an der Weinstraße verbindet Ivancan die grenzenlose Leidenschaft für Autos mit Fahrinteressierten für Mazda und Hyundai. 1974 eröffneten Marijan und sein Vater das erste Autohaus in der Heidelberger Innenstadt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Mazda und Ivancan begann bereits 1975. 2001 schließlich eröffnete Familie Ivancan in Mannheim-Mallau ein weiteres Autohaus mit einer Fläche von 3450 Quadratmetern. Der Erfolg des Unternehmens Ivancan ist eng mit der Marke Mazda verbunden. Neue Technologien, verbesserte Technik und faszinierende Modelle wie etwa der RX-8 schreiben an dieser Erfolgsgeschichte mit. Mazda ist in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen vertreten.

Noch mehr Leidenschaft, noch mehr Begeisterung: 2010 nahm Ivancan eine weitere Herausforderung an, denn mit dem koreanischen Autohersteller Hyundai kam ein neues Fahrangebot mit ins Programm. Seit 2012 gibt es außerdem eine Ivancan Hyundai Niederlassung in Neustadt/Weinstraße. Eine Entscheidung, die sich als goldrichtig erweist. Denn mit seinen teils visionären, zukunftsweisenden und nachhaltigen Modellen erobert sich der südkoreanische Erfolgskonzern in nur wenigen Jahren einen Platz unter den fünf stärksten Automobilherstellern weltweit. Seit 2019 betreut die Kommunikationsagentur Aparted Communication GmbH als Lead-Agentur Ivancan sehr erfolgreich. Auch für das beeindruckende Event ist die Agentur zuständig gewesen.

Auswahl zwischen mehreren Motor- und Batteriepaketen

Der Kunde kann beim Hyundai IONIQ 6 zwischen mehreren Motor- und Batteriepaketen wählen. Zur Verfügung steht die 77,4 kWh-Batterie mit einem Elektromotor und Heckantrieb oder mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt das Topmodell dank seiner Systemleistung von 239 kW/325 PS und 605 Nm lediglich 5,1 Sekunden. In Kombination mit der 53-kWh-Standardbatterie, 18-Zoll-Rädern und Heckantrieb wird der Verbrauch nach vorläufigen WLTP-Berechnungen bei un-ter 14 kWh/100 km liegen, was den IONIQ 6 zu einem der energieeffizientesten Fahrzeuge macht und den beeindruckenden Energieverbrauch kennzeichnet. So sparsam der IONIQ 6 mit den Stromreserven umgeht, so schnell lädt er seine Batterie auch auf. Sowohl 400-Volt als auch 800-Volt-Ladestrukturen werden von seiner E-GMP-Architektur unterstützt, wobei das 800-Volt-Laden zur Standardausstattung gehört. 400-Volt-Laden ist möglich, ohne dass zusätzliche Komponenten oder Adapter erforderlich sind. Über einen Adapter kann der IONIQ 6 auch andere Objekte mit Strom versorgen, zum Beispiel ein E-Bike. In nur 18 Minuten lädt der Hyundai IONIQ 6 an einer 350-kW-Ladesäule seine Batterie von zehn auf 80 Prozent seiner Kapazität auf. „Dort, wo Sie uns treffen, sollen Sie wissen: Uns verbindet die grenzenlose Leidenschaft für Autos – mit Ihnen.“ Ivancan – Aus Liebe zum Auto.

Autohaus Ivancan

Helmertstraße 18-20 | 68219 Mannheim

Englerstraße 30 | 69126 Heidelberg

Saarburger Straße 15 | 67071 Ludwigshafen

Landauer Straße 137 | 67434 Neustadt an der Weinstraße



Jetzt informieren