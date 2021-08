Die nächste Streikwelle rollt an

Berlin. Pendler und Bahnreisende müssen sich auf einen holprigen Start in die neue Woche einstellen. Ab Montag früh, 2 Uhr, legen die Lokführer erneut die Arbeit nieder. Der Streik dauert bis zum Mittwochmorgen, 2 Uhr. Im Güterverkehr beginnt der Ausstand noch früher. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) legt die Transportsparte schon an diesem Samstag lahm. „Die Deutsche Bahn hat bisher kein Einlenken zu erkennen gegeben“, begründet GDL-Chef Claus Weselsky den zweiten Ausstand innerhalb von 14 Tagen. Er fordert ein deutlich verbessertes Angebot von den Arbeitgebern. Ansonsten kehre die GDL nicht an den Verhandlungstisch zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da die Fronten auf beiden Seiten verhärtet sind, kündigt Weselsky schon weitere Arbeitskämpfe an. Sollte es kein Angebot geben, will die GDL dann noch länger und auch über ein Wochenende hinweg streiken. Das träfe den Reiseverkehr in den Ferien besonders stark. Bei der Bahn sorgt die neuerliche Ankündigung für Ärger. „Ein Tarifpartner verweigert sich permanent“, wirft Personalvorstand Martin Seiler der GDL vor. Die Gewerkschaft trage ihren Kampf um eine Ausweitung und mehr Einfluss auf dem Rücken der Fahrgäste und Kunden im Güterverkehr aus. Seiler hält eine Einigung am Verhandlungstisch für möglich.

Doch für Gespräche setzt die GDL ein deutlich besseres Angebot voraus. Bisher bieten die Arbeitgeber 3,2 Prozent mehr Lohn in zwei Schritten an. In diesem Jahr würde es danach eine Nullrunde geben, im kommenden Jahr 1,5 Prozent und 2023 noch einmal 1,7 Prozent mit einer Laufzeit bis Mitte 2024. Eine Nullrunde in diesem Jahr lehnt Weselsky rundweg ab.

Muss GDL haften?

Außerdem will die GDL noch eine Corona-Prämie von 600 Euro, den Schutz der Betriebsrenten sowie Verbesserungen bei der Arbeitszeit durchsetzen. Nachzugeben könnte die Arbeitgeber teuer zu stehen kommen. Denn in diesem Falle könnte die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihren im vergangenen Jahr abgeschlossenen Tarifvertrag nachverhandeln und mehr als damals herausholen. EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel hat schon angekündigt, dies notfalls auch mit einem Arbeitskampf durchzusetzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine weitere Forderung verleiht dem Konflikt die eigentliche Schärfe. Der Forderungskatalog beinhaltet auch einen organisationspolitischen Punkt. Die GDL will nicht mehr nur für das Zugpersonal Tarife aushandeln, sondern auch für die Beschäftigten an den Stationen, dem Netz, der Energietochter oder den Werkstätten. In diesen Betriebsteilen gelten die Tarifverträge der EVG. Das Tarifeinheitsgesetz (TEG) sieht vor, dass in jedem Betrieb nur der Vertrag der jeweils größeren Gewerkschaft gilt. Das bedeutet, dass GDL-Tarife nur in 16 der 300 Bahnbetriebe zur Anwendung kommen sollen.

Eine ähnliche Konstellation gab es schon 2014, als die Gewerkschaft in acht Streikwellen die Ausweitung ihrer Zuständigkeit von den Lokführern auf das Zugpersonal durchsetzen konnte. Streiken ist für Weselsky auch in diesem Jahr wieder ein legitimes Mittel. „Es ist rechtmäßig, es ist zulässig, es ist verhältnismäßig“, sagt er.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft hat die Deutsche Bahn indes aufgefordert, zu prüfen, ob die Gewerkschaft für die wirtschaftlichen Schäden aufkommen muss. „Jeder Tag dieses Bahnstreiks, dessen Rechtmäßigkeit sogar vom DGB angezweifelt wird, kostet die Wirtschaft rund 100 Millionen Euro“, sagte Bundesgeschäftsführer Markus Jerger dieser Redaktion. Die Bahn solle prüfen, ob Weselsky und die GDL für den Schaden haftbar gemacht werden könne.

Die Bahn will ab Montag wieder einen Ersatzfahrplan aufstellen. Danach soll etwa jeder vierte Fernzug fahren. Vor allem auf den Hauptachsen zwischen den großen Metropolen will man wenigstens einen zweistündigen Taktverkehr schaffen. Zusätzliche Züge wird es nach Angaben der Bahn auf den Verbindungen von Hamburg nach Berlin, zwischen Frankfurt/Flughafen und Stuttgart sowie zwischen München und Berlin geben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Jeder Vierte darf nicht streiken

Im Regionalverkehr und den S-Bahnen hofft die Bahn auf 40 Prozent des üblichen Verkehrsangebots. Die Notfahrpläne will das Unternehmen im Internet bekanntgeben und ständig aktualisieren. Fahrgäste, die bereits ein Ticket für eine Reise an den Streiktagen haben, können damit bis zum 4. September flexibel reisen. Die Zugbindung bei Sparpreisen und Supersparpreisen entfällt.

Komplett lahmlegen kann die GDL den Zugverkehr nicht. Jeder vierte Lokführer ist verbeamtet, darf also gar nicht streiken. Und nicht alle Lokführer sind gewerkschaftlich organisiert. Dennoch rechnet die Bahn mit erheblichen Beeinträchtigungen auf der Schiene. (mit tki)