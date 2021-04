„Die Digitalisierung wurde verschlafen“

Heidelberg/Penzberg. Was bringen uns Daten im Gesundheitsbereich? Warum sollte man persönliche Informationen an Konzerne preisgeben? Etwa dem Schweizer Unternehmen Roche? Oder dem US-amerikanischen Konzern Abbvie? Sind es unternehmerische Zwecke, die verfolgt werden oder sind es gesellschaftliche? Gesundheitspolitische? Irgendwie alles. Denn Daten werden für die Forschung genutzt, die Patienten und Ärztinnen helfen soll. Natürlich, das steht außer Frage, verdienen Konzerne daran. Erst einmal werden aber Milliarden ausgegeben. Roche investierte im vergangenen Jahr umgerechnet rund 11,4 Milliarden Euro in die Forschung.

Die Heidelberger Onkologin Eva Winkler vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) vergleicht die Arbeit mit Gesundheitsdaten mit Google Maps. Der Navigation durch die Welt, bis in die kleinste Ecke. Dadurch, dass man verschiedenste Datengrundlagen wie Satellitenbilder, Karten, Postleitzahlen habe, „kann man sich aussuchen, ob man den schnellsten Weg fährt oder den schönsten“, sagt die Oberärztin am Heidelberger Uniklinikum und Sektionsleiterin Translationale Medizinethik.

Infrastruktur im Aufbau

Datensammlung für eine bessere Patientenversorgung. „Digitalisierung in der Medizin – was uns Daten verraten“ – so der Titel der Podiumsdiskussion, die der Pharmakonzern Roche ausgerichtet hat. Und diese Daten, sie kommen entweder aus der Forschung oder eben aus den Kliniken. Bisher, sagt Winkler, habe man aus ethischer Sicht diese beiden Bereiche getrennt voneinander betrachtet. Das will man ändern. Dazu baue man in Deutschland gerade die geeignete Infrastruktur auf. Unter anderem fordert die Medizinerin, dass Patientinnen und Patienten in diesen Prozess mit eingebunden werden. Hier sagt auch Andreas Schneeweiss vom NCT und dem Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg: Der Großteil der Arbeit bestehe darin, mit den Menschen zu sprechen.

Doch in Deutschland ist es noch ein weiter Weg bis dahin. Hier prallen Grundwerte aufeinander, hatte der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink in einem Interview mit dieser Redaktion gesagt: Gesundheit als verfassungsrechtliches Gut, die Forschungsfreiheit, die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen und das Recht auf Datenschutz. Es sei aber nicht nur aus ethischer Sicht schwierig, sagt die Leiterin der Data-Science-Abteilung in der Roche-Pharmaforschung, Anna Bauer-Mehren, während der Diskussion. Es hänge auch an der Technik. „Die Digitalisierung in Deutschland wurde verschlafen“.

Je mehr Daten es gebe, desto besser könne man Algorithmen trainieren. Künstliche Intelligenz erschaffen. KI – ein großer Begriff, wie Diskussionsteilnehmer Horst Hahn sagt. Er ist Institutsleiter des Fraunhofer Institute for Digital Medicine in Bremen. Mustererkennungsverfahren sei der geeignetere Begriff – aber für dieses tiefgründige Lernen bräuchte man immer und immer mehr Daten.