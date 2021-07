„Die Deutschen sparen viel, aber ineffizient“

Frankfurt. Das Geldvermögen der Bundesbürger ist im vergangenen Jahr erstmals auf mehr als sieben Billionen Euro gestiegen – 500 Milliarden mehr als 2019. Dies hat die Bundesbank unlängst mitgeteilt. Es könnten aber noch mehr sein, besagt eine neue Studie der Marburger Philipps-Universität im Auftrag der Fondsgesellschaft Union Investment. Der Grund: Die Deutschen legen ihr Geld ineffizient an und setzen trotz Niedrig- und Negativzinsen immer noch massiv auf Anleihen, Spar- und andere Zinsprodukte und dies auch noch bei steigender Inflation.

Die Folge: massive Vermögenseinbußen. Über zehn Jahre, so die Studie in einer Beispielrechnung, summiert sich der Verlust bei einem Anlagebetrag von 10 000 Euro auf 1797 Euro. Faktisch bleiben nur noch 8203 Euro. Fast 20 Prozent des Vermögens gehen verloren.

© Getty Images/iStockphoto

40 Prozent und damit 2,8 Milliarden Euro stecken nach Angaben des Marburger Finanz- und Kapitalmarkt-Professors Oscar Stolper in Zinsprodukten. Allein knapp zwei Billionen Euro liegen demnach auf unverzinsten Giro- und Tagesgeldkonten, 229 Milliarden mehr als noch 2019. Auf Bargeld und Sichteinlagen entfällt mittlerweile fast ein Drittel des Geldvermögens. „Viele Deutsche haben die Möglichkeit, mehr Geld auf die hohe Kante zu legen, aber sie vernachlässigen dabei die wichtige Frage nach dem Wie“, sagt Stolper.

Das habe Folgen. Die Kombination aus niedrigen Zinsen und einer wenn auch nur vorübergehend anziehenden Inflation würden dafür sorgen, dass der Kaufkraftverlust deutscher Sparerinnen und Sparer im laufendem Jahr einen Rekordwert erreichen dürfte. Dabei hätten sie bereits zwischen 2017 und 2020 etwa 79 Milliarden Euro an Kaufkraft verloren.

Stolper illustriert die Folgen an einem Beispiel. Wer bei einer Inflationsrate von zwei Prozent und einem Zins von null Prozent 10 000 Euro anlegt, verliert im Laufe von zehn Jahren 1797 Euro an Kaufkraft – und damit fast ein Sechstel seines ursprünglichen Vermögens. Sparern stehe damit ein realer Vermögensverlust bevor, den viele so noch nicht gekannt haben, so Stolper.

Mehr Geld wird zurückgelegt

Unter dem Strich steigt das Geldvermögen derzeit nur deshalb, weil die Bundesbürger 2021 durch Corona-bedingte Lockdowns oder den Verzicht auf Reisen mehr Geld zurückgelegt haben. Die Sparquote – also der Anteil des verfügbaren Einkommens, der zurückgelegt wird – war von 10,9 Prozent in 2019 auf den Rekordwert von 16,2 Prozent gestiegen. Die Folgen von Niedrig- und Nullzinsen allein durch vermehrtes Sparen zu kompensieren, dürfte, so Stolper und Union Investment, freilich immer schwerer werden. Zumal die Zinsen auf absehbare Zeit weiter im Keller bleiben dürften. Wurde der Vermögensaufbau 2011 noch zu fast 90 Prozent aus Zinsen und anderen Wertpapiererträgen gespeist, lag dieser Anteil 2020 bei nicht einmal mehr 20 Prozent. „Die Deutschen sparen weiter viel, aber ineffizient“, sagt Union-Geschäftsführer Giovanni Gay. Sparen zahle sich für viele kaum aus. Sie müssten ihr Geld höher rentierlich anlegen.

Immerhin hat dies ein Teil der Anlegerinnen und Anleger erkannt. Der Anteil von Aktieninvestments ist 2020 auf 11,6 Prozent gestiegen – der höchste Wert seit zwölf Jahren. Allerdings ist der Anteil von Investmentfonds mit 10,5 Prozent nicht gestiegen, sondern war konstant. „Sparen heißt Konsumverzicht“, sagt Gay. „Das ist mit Aufwand verbunden. Für diesen Einsatz sollten Menschen nicht mit Kaufkraftverlusten bestraft werden, sondern sich mit einem realen Vermögensaufbau belohnen.“